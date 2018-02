Die Nachrichten fliessen wieder. Die Redaktion der Nachrichtenagentur SDA zeigt sich am vierten Tag des Streiks bereit, mit dem Verwaltungsrat zu verhandeln und den Streik bis dahin auszusetzen.

Nicht nur die Journalisten der SDA haben aufwühlende Tage hinter sich, gut einem Viertel von ihnen wurde gekündigt. Auch der Streik ging nicht spurlos an ihnen vorbei. So mussten die Streikführer gestern die eine oder andere Träne der Rührung verdrücken, als sich am Morgen die fast vollständige Redaktion mit einer Standing Ovation für den Einsatz bedankte.

Das zeigte zweierlei: 76 Stunden Streik sind emotional anstrengend. Auf der Redaktionskonferenz lastete zudem der Druck, den Verwaltungsrat dazu zu bewegen, die vielen Entlassungen zu überdenken sowie die Sozialpläne zu verbessern. Gelungen ist das nicht. Aber der Wille von beiden Seiten, zu verhandeln, ist ein Anfang.