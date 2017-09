Seit sieben Jahren führt Werner E. Rutsch diese Umfrage durch. Er will damit den Informationsstand der Bevölkerung im Bereich Vorsorge messen. Doch ausgerechnet im Jahr, in dem die Abstimmung über die Altersreform 2020 durchgeführt wird, interessieren sich offenbar noch weniger Menschen als sonst für das Thema. Fast ein Drittel, 32 Prozent, hat kein Interesse daran, im Jahr zuvor waren es noch 22 Prozent gewesen. Die Befragten gaben als Gründe für ihr Desinteresse an, dass sie entweder zu jung seien, keinen Einfluss hätten oder es sie schlichtweg sonst nicht interessiert. Die Studie wurde gestern vorgestellt.

Rutsch, bei der Tochtergesellschaft des französischen Versicherungsunternehmens AXA in der Schweiz für die Betreuung von institutionellen Kunden – etwa Pensionskassen – zuständig, ist von diesem klaren Ergebnis überrascht. Er kann sich der Ausgang der Befragung, der vor allem bei den Jungen und wenig Verdienenden am klarsten ausgefallen ist, nicht wirklich erklären: «Vielleicht gibt es angesichts der aktuellen Debatte ein Überangebot an Informationen, sodass es bei vielen Menschen in der Schweiz zu einem regelrechten ‹Overkill› kommt.»

Über die Konsequenzen dieses Desinteresses für die bevorstehende Abstimmung vom 24. September mag Rutsch nicht spekulieren. Immerhin sind bei der Frage, wie gut der Informationsstand bezüglich des Themas sei, im Vergleich zu den vergangenen Jahren nur wenig Veränderungen zu beobachten. Rund drei Viertel der Befragten halten sich für gut bis sehr gut informiert.