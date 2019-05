Die positive Entwicklung der Schweizer Wirtschaft passt zu der konjunkturellen Beschleunigung, wie sie jüngst auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten war. Das Wachstum der 28 EU-Staaten hat sich über den Jahreswechsel hinaus von 0,3 Prozent auf 0,5 Prozent beschleunigt. In Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Handelspartner der Schweiz, expandierte das Bruttoinlandprodukt zuletzt um 0,4 Prozent, verglichen mit einer Stagnation im Winterquartal.

Für das Gesamtjahr rechnet das Seco in seiner Prognose vom März mit einem BIP-Wachstum von 1,1 Prozent. Eine «substanzielle» Anpassung der Prognose nach oben sei trotz der aktuell guten Entwicklung «eher nicht zu erwarten». Dafür seien auch die Aussichten für die Weltwirtschaft zu unsicher. Derweil hat die UBS ihre Jahresprognose gestern auf 1,3 Prozent angehoben. Mit ihrer bisherigen Voraussage von 0,9 Prozent schätzte sie die Lange pessimistischer ein als andere.

Das Wachstum der Schweizer Wirtschaft hat sich in den ersten drei Monaten des Jahres spürbar belebt. Nach den vorläufigen Berechnungen der Konjunkturexperten des Bundes ist das Bruttoinlandprodukt (BIP) im ersten Quartal teuerungsbereinigt um 0,6 Prozent gewachsen. Gegenüber dem Schlussquartal des Vorjahres hatte das Wachstum lediglich 0,3 Prozent betragen. Ronald Indergand vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) spricht auf Anfrage von einer «positiven Überraschung».

Prozent beträgt der Anteil der Konsumausgaben am Bruttoinlandprodukt. Schon eine kleine Änderung wirkt sich daher auf die Wirtschaftsleistung aus.

Ein zuverlässiger Treiber der Konsumausgaben sind die administrierten Preise im Gesundheitsweisen, allen voran die Krankenkassenprämien. Diese sind für 2019 um durchschnittlich 1,2 Prozent gestiegen. Allerdings fiel der Anstieg geringer aus als in den Vorjahren, sodass auch genügend Raum für freiwillige Ausgaben blieb.

Indergand geht davon aus, dass sich die zuletzt wieder rückläufige Teuerung «tendenziell belebend» auf den Konsum ausgewirkt hat. 2018 waren die Reallöhne aufgrund der höheren Inflation (0,9 Prozent) um 0,4 Prozent gesunken. Zurzeit bewegt sich die Inflation bei 0,7 Prozent, bei einer vom Bundesamt für Statistik ermittelten Steigerung der Nominallöhne im ersten Quartal um 0,5 Prozent.

Einen positiven Wachstumsbeitrag lieferten auch die Exporte, die das robuste Wachstum aus dem Schlussquartal des Vorjahres (6,4 Prozent) nochmals um 1,2 Prozent übertroffen haben. In der Exportwirtschaft ist das Wachstum aber nicht sehr breit abgestützt. Während sich die Pharmabranche und auch die Uhrenindustrie vor allem in den ersten zwei Monaten des Jahres mit guten Exportleistungen hervortun konnten, verlief die Entwicklung in der Maschinenindustrie nur schleppend.

Die ebenfalls gestern veröffentlichten Exportdaten der Zollverwaltung und des Verbandes der Uhrenindustrie für den Monat April weisen in eine weniger günstige Richtung. Die Ausfuhren von Uhren sind im Vorjahresvergleich 0,4 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken zurückgegangen und auch bei den Maschinen weist der Trend nach unten.