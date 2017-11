Erstaunlich sind die Aussagen der Unentschlossenen: 23 Prozent sagen, sie würden sich interessante Konkurrenzangebote anschauen. Aber wechseln würden sie höchstwahrscheinlich nicht. Nur 13 Prozent geben an, dass sie sich den Wechsel bei einem interessanten Angebot einer anderen Bank überlegen würden.

Woher kommt diese unglaubliche Loyalität? Studienleiter Andreas Dietrich meint, es sei die generell hohe Kundenzufriedenheit. Auf einer Skala von 1 (ganz unzufrieden) bis 10 (ganz zufrieden) gaben die Befragten ihrer Bank im Durchschnitt die Note 7,8. «In der Schweiz sind die Bankkunden offensichtlich sehr zufrieden», resümierte der Bankenprofessor am Donnerstag.

Raiffeisen besonders beliebt

Zwar gibt es gewisse Unterschiede zwischen den einzelnen Bankengruppen. Die Raiffeisenbanken schwingen sowohl in puncto Zufriedenheit (Note 8,2) also auch in Bezug auf die Kundentreue (69 Prozent wollen nicht wechseln) obenauf. Doch auch auf den hintersten Plätzen dürfen sich die beiden Grossbanken, Credit Suisse und UBS, über sehr zufriedene (Note 7,2 Prozent) und treue (43 Prozent) Kunden freuen.

Angesichts der negativen Publicity mit der die Banken und insbesondere die Grossbanken seit Jahren leben müssen, liessen einige Branchenvertreter im Publikum während der Studienvorstellung Zweifel an den gezeigten Umfragewerten erkennen. Es gebe auch so etwas wie eine resignative Loyalitätsbekundung. Etwa im Sinne, dass es anderswo ohnehin nicht besser sei, bemerkte ein Zuhörer. Dietrich wollte diesen Einwand unter Verweis auf die hohe Zufriedenheitsrate aber nicht gelten lassen.

Die Zweifler unter den anwesenden Bankern bilden allerdings eine verschwindend kleine Minderheit. Denn ein Grossteil der 203 Geschäftsleitungsmitglieder, welche sich in der Studie über die Zufriedenheit mit der eigenen Leistung geäussert haben, zeigen sich noch zufriedener als ihre Kunden. Dieses Selbstverständnis hält Dietrich allerdings für gefährlich. Es könnte sein, dass ein Technologieriese irgendwann mit ehrgeizigen Plänen direkt im Teich der Banken zu fischen beginnt. Und dabei mit Angeboten lockt, die den Kunden die Augen öffnen.

Ein solches Szenario ist in der Tat nicht abwegig. Technologiekonzerne sind bereits aktiv dabei, einen Fuss in den Zahlungsverkehr zu setzen. So gesehen, könnte man die hohe Zufriedenheit und die Treue der Schweizer Bankkunden auch als Ausdruck mangelnder Fantasie begreifen. Dass sich im Schweizer Bankenmarkt nach Jahren der Krise immer noch etwas gewinnen lässt, belegt die vergleichende Analyse über den Zustand von 94 Instituten. Gemäss diesem Vergleich hat sich die Rentabilität der Banken im Vorjahresvergleich nur minim verschlechtert, obschon die Zinsmargen im Hypothekargeschäft weiter gefallen sind.