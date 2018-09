Schweizer Kartoffelproduzenten stehen in diesem Jahr vor einer seltenen Chance: Sie können Kartoffeln ins Ausland exportieren. Grund dafür ist die schlechte Ernte in Nordwesteuropa. Die Ernte in Deutschland, Belgien, Frankreich, Grossbritannien und den Niederlanden ist viel schlechter ausgefallen als in anderen Jahren. Im grossem Stil können Schweizer Produzenten zwar nicht exportieren, sagt Niklaus Ramseyer von der Vereinigung der Schweizer Kartoffelproduzenten (VSKP). «Der Inlandmarkt ist nach dem Angebot und der Nachfrage jeder Sorte abgestimmt, was bedeutet, dass nur so viel Fläche einer Sorte angebaut wird, wie in der Schweiz verwertet werden kann», erklärt er. In diesem Jahr würden die Chancen aber gut stehen, dass eine allfällige Übermenge in die EU exportiert werden kann.

Historisch schlechte Ernte

Klar ist auch, dass die Schweizer «Härd- öpfel» nicht die grosse Versorgungslücke im EU-Raum wird stopfen können. Denn in unseren Nachbarländern geht man von «historisch kleinen Ernten» aus, wie die Ferdinand Buffen, der Geschäftsführer der Firma Wilhelm Weuthen, bereits Ende August prophezeite. «Heute befinden wir uns in ganz Europa im Krisenmodus und wir stehen vor der grössten Herausforderung der letzten Jahre», so Buffen. Das Jahr 2018 werde in die Geschichte eingehen und die Dürrejahre 1959, 1976 und 2003 toppen. Insgesamt würden bis zu sieben Tonnen weniger Kartoffeln geerntet, fürchtet Buffen. Für den Markt bedeutet das: Je weniger Kartoffeln, desto höher der Preis.