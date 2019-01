Stéphane Wettstein leitet seit 2009 die Schweizer Ländergesellschaft von Bombardier Transportation in Zürich. Diese gehört zum gleichnamigen Konzern mit Sitz in Berlin. Es handelt sich um die Zugsparte des kanadischen Mutterkonzerns Bombardier, der auch Flugzeuge herstellt. Die SBB-Züge produziert die Firma in Görlitz (D) und Villeneuve (VD). Sie hat zudem die neuen Basler Trams gebaut und liefert diese Ende Jahr auch nach Zürich. Weltweit beschäftigt Bombardier 70 000 Mitarbeiter. Kürzlich hob der Konzern 7500 Arbeitsplätze auf. Wettstein musste in der Schweiz 650 Stellen streichen.

Der 59-jährige CEO hat seine Karriere mit einer Lehre zum Maschinenmechaniker begonnen. Danach bildete er sich in Betriebstechnik sowie Management weiter und arbeitete für BBC, ABB und Daimler Chrysler Rail Systems. In seinem Lebenslauf erwähnt er auch sein Hobby: Er spielt Posaune in einer Zentralschweizer Guggenmusik. (mau)