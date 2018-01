Auf den weiteren Plätzen um die klügsten Köpfe folgen Singapur, die USA, Norwegen und Schweden. Mit Finnland (6) und Dänemark (7) befinden sich insgesamt vier nordische Länder in den Top 10.

Grossbritannien fiel von Platz zwei im Vorjahr auf Platz 8 zurück, wie aus dem Index der Wettbewerbsfähigkeit (Global Talent Competitiveness Index 2018) hervorgeht, der am Montag am Vortag des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos veröffentlicht wurde.

Sechs Pfeiler definierten die Forscher, um die Talent-Wettbewerbsfähigkeit eines Landes zu messen. In fünf der sechs rangierte die Schweiz in den Top Fünf. Neben der Lebensqualität (Rang 1) zeichnete sich die Schweiz besonders punkto Rahmenbedingungen (Rang 2) für die Talente, berufliche und technische Fähigkeiten und Wachstum (Rang 3) sowie Attraktivität (Rang 5) aus.

Schweizer Gleichstellung fällt ab

Neben dem flexiblen Arbeitsmarkt galt auch die Relation zwischen Produktivität und Lohn hierzulande als grosser Pluspunkt. Weniger gut weg kam das Allgemeinwissen (Rang 7), etwa der relative tiefe Anteil von Universitätsabschlüssen. In der Unterkategorie Gleichstellung bei den Löhnen sowie Führungsmöglichkeiten für Frauen kam die Schweiz nicht unter die ersten zwanzig Länder.

Den Ländern auf den vordersten Rängen gemein sind flexible Regulierung und Businessbedingungen sowie flexible und soziale Anstellungsverhältnisse, wie es heisst.

Zürich attraktiv dank hoher Lebensqualität

Auf der Rangliste von 90 Städten stieg Zürich von Platz 2 im Vorjahr auf die Spitzenposition. Wie die Schweiz insgesamt ist auch Zürich unübertreffbar im Bereich Lebensqualität.

Hinter Zürich folgen Stockholm, Oslo, Kopenhagen, Helsinki und Washington DC. Gemeinsam ist diesen Städten, dass sie über eine hohe Lebensqualität, eine hohe Konnektivität und sehr gute Chancen für internationale Karrieren verfügen.

Berechnet wurde der sogenannte Index der Wettbewerbsfähigkeit (Global Talent Competitiveness Index) von der französischen Wirtschaftsuniversität INSEAD zusammen mit dem Personalvermittler Adecco und dem Human Capital Leadership Institute in Singapur.