Schokoladen-Liebhaber müssen jetzt stark sein: Warum das süsse Kakaoprodukt zur Mangelware werden könnte

Was bedroht den Kakaobaum? Wer ist davon betroffen und vor allem: Sind mögliche Lösungen vorhanden? Eine Übersicht in vier Punkten:

Schokolade ist in aller Munde. Seit langem. Nicht, dass das süsse Kakaoprodukt ein sonderlich interessantes Gesprächsthema wäre. Es schmeckt einfach so verdammt gut. Der Durchschnittsschweizer ass in den letzten 10 Jahren durchschnittlich 10 bis 12 Kilo Schokolade jährlich.

Die Inkubationszeit beträgt bis zu sieben Wochen, danach werden erste Symptome sichtbar: Die Venen der Blätter verfärben sich, später schwellen der Stamm und junge Triebe an (shoot swelling), was der Krankheit ihren Namen gibt. Das Wachstum der Früchte und die Qualität der Bohnen verringert sich. Der Baum stirbt nach ein bis drei Jahren.

Laut der World Cocoa Foundation sind 50 Millionen Menschen abhängig vom Kakao-Anbau. Allein in der Elfenbeinküste arbeiten sechs Millionen Menschen in der Kakao-Industrie.

4. Gibt es Lösungen für das Problem?

Lösungsansätze, um den Klimawandel zu stoppen, gibt es viele. Diese sollten auch bereits bekannt sein.

Bei CSSD kämpft man an verschiedenen Fronten: Forscher an der University of Queensland in Australien arbeiten derzeit an einem mobilen DNA-Testgerät, das die Bauern direkt an den Bäumen anwenden können. Daneben laufen verschiedene weitere Projekte, um die Badnaviren effizienter nachweisen zu können.

Einen anderen Ansatz verfolgt das World Agroforestry Center: Gemeinsam mit der Regierung der Elfenbeinküste will man «grüne Barrieren» rund um die Kakaoplantagen anpflanzen. Diese Barrieren sollen aus Gewächsen bestehen, die immun sind gegen CSSD. Zitruspflanzen oder Kautschuk zum Beispiel.

Viele Forscher sind sich jedoch einig, dass kein Weg an der Genforschung vorbeiführt. Der Kakaobaum soll auf genetischer Ebene widerstandsfähiger werden.

Die besten Erfolgsaussichten bietet dabei das umstrittenste Verfahren: genetische Modifizierung (GMO). Gerade in westlichen Ländern sind genetisch modifizierte Lebensmittel jedoch extrem verpönt, in der Schweiz und Teilen der EU sogar verboten. Vielleicht ändert sich dies ja, wenn die Schokoladenregale sich in Zukunft allmählich leeren.