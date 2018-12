Schock für Hans Müller. Er war sehr zufrieden mit der Raiffeisenbank bis zu jenem Beratungstermin. Nun wird ihm vom stets freundlichen Berater beschieden, er könne nicht auf eine Libor-Hypothek wechseln. Unmöglich. Leider. Wie ihm wohl bekannt sei, werde der Referenzzins Libor im Jahre 2021 abgeschafft und vom Saron abgelöst (siehe Spalte unten). Der Kunde könne seine Festhypothek verlängern, zu sehr guten Konditionen. Doch ein kurzer Vergleich zeigt: Die Festhypothek käme deutlich teurer. Die Bank wechseln kann Müller nicht: Er hat noch eine weitere Festhypothek laufen, deren vorzeitige Auflösung teuer würde. Müller steckt fest. Derlei Szenen strapazierter Kundenbeziehungen spielen sich in diesen Monaten in vielen Schweizer Beratungszimmern ab. Banken teilen ihren Kunden mit, sie könnten den Rahmenvertrag für ihre Libor-Hypothek nur bis Ende 2021 laufen lassen. Also nur noch zwei Jahre, länger gehe nicht. Der Kunde ärgert sich: Er kann die aktuellen guten Konditionen nicht wie erhofft über fünf Jahre fixieren. Nach zwei Jahren hätte die Bank die Möglichkeit, ihre aktuell eher tiefe Marge zu erhöhen – also auf den Saron mehr als die aktuell üblichen ein Prozent draufzuschlagen.

Von Libor zu Saron Im Juli 2017 gab die britische Finanzmarktaufsicht bekannt: Sie würde ab

dem 31. Dezember 2021 den Referenzzins Libor nicht mehr erheben (London Interbank Offered Rate). Spätestens dann war in der Schweiz klar: Es musste Ersatz her, eine nationale Arbeitsgruppe wurde damit beauftragt. Bereits im Herbst konnte diese Gruppe einen Nachfolger empfehlen: den Saron, was für «Swiss Average Rate Overnight» steht. Zu diesem Zins dürfen Banken ihre Gelder «über Nacht» bei der Schweizerischen Nationalbank parkieren. Gemäss der Arbeitsgruppe sollte sich der Saron nicht so leicht manipulieren lassen. Es wird täglich aufgrund echter Transaktionen berechnet, mithilfe von Filtern werden Extremwerte herausgefiltert. Der Libor konnte vergleichsweise einfach beeinflusst werden. So gaben US-Banken beispielsweise am ersten Tag des Monats höhere Zinsen an für die Erhebung des Libor. So waren jene Zinsen höher, welche den Hypothekarkunden verrechnet wurden.

Die Banken verdienten

mehr Geld.

Wieder anderen Kunden wird rundweg verweigert, ihre laufende Libor-Hypothek verlängern zu können. Mit der manchmal etwas flapsig vorgetragenen Begründung, der Libor werde ja abgeschafft, also könne man dem Kunden leider nicht entgegenkommen. Der Wettbewerb hilft in diesem Fall auch nicht weiter. «Nahezu alle Banken handhaben dies so – der Kunde kann nur in den sauren Apfel beissen», sagt Lorenz Heim vom Vermögenszentrum. Hingegen hilft oft ein wenig Beharrlichkeit, sagt ein Berater. «Man muss nachsetzen. Meist hilft schon das Argument, es werde nach wie vor einen Geldmarktzins über drei Monate geben – nur heisse er neu Saron, nicht Libor.» Vielleicht sollte auch Hans Müller, der in Wahrheit anders heisst, bei seiner Raiffeisen-Bank energischer auftreten. Auf Anfrage der Zentrale in St. Gallen heisst es jedenfalls: «Raiffeisen Schweiz empfiehlt den Raiffeisenbanken Libor-Flex-Hypotheken mit einer Laufzeit von drei und von fünf Jahren anzubieten.» Von einem Verbot ist keine Rede. Aber: Die Zentrale in St. Gallen kann ihren unabhängigen Banken in den Regionen keine verbindlichen Vorgaben machen, sondern, wie erwähnt, nur Empfehlungen. Unverändert ist die Praxis bei der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Dort werden Libor-Hypotheken mit Rahmenvertrag bis 2021 angeboten.