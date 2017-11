Wie Schmolz+Bickenbach am Montag weiter mitteilte, stünde eine Übernahme im Einklang mit der Strategie von Schmolz+Bickenbach, eine aktive Rolle in der Konsolidierung der Speziallangstahlindustrie in Europa zu spielen.

Asco Industries erzielte 2015 mit rund 1500 Beschäftigten einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro. Schmolz+Bickenbach erzielte 2016 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro und beschäftigte rund 8900 Mitarbeitende.

Die Aktien des Stahlkonzerns Schmolz+Bickenbach wurden am Montagnachmittag vom Handel der Schweizer Börse SIX ausgesetzt.