Schmolz + Bickenbach: Aktionäre stimmen Umbenennung in Swiss Steel Group zu

(sat) Wie der in Luzern beheimatete, weltweit tätige Hersteller von Spezialstahl mitteilt, haben 99.57 Prozent der Aktionäre am Montag der vom Verwaltungsrat beantragten Halbierung des Aktiennennwerts auf 0.15 Franken zugestimmt. Der Betrag dieser Nennwertreduktion wird den Konzernreserven zugewiesen. Dies zur Beseitigung der Unterbilanz von Ende Juli. Das Eigenkapital wird dadurch nicht geschmälert und auch an den Stimmrechtsverhältnissen ändert sich nichts. Allerdings wird es einfacher sein, neue Aktien auszugeben und so neues Geld zu beschaffen.

Mit 97,92 Prozent haben die Aktionäre auch der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Namensänderung zugestimmt. Formal heisst die Firma künftig zwar Swiss Steel Holding AG. Ursprünglich hatte der Verwaltungsrat den leicht anderen, neuen Firmennamen Swiss Steel Group der Versammlung vorgeschlagen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage von CH Media ausführte, traten kurzfristig jedoch juristische Probleme auf. Der Auftritt gegen aussen erfolge künftig aber unter Swiss Steel Group.

Verwaltungsratspräsident Jens Alder freut sich in der Mitteilung über die deutlichen Ergebnisse der Aktionärsversammlung: «Nach diesem turbulenten Jahr war es Zeit für einen Wandel in vielerlei Hinsicht», lässt sich Alder zitieren. Der neue Name Swiss Steel Group verkörpere die Vision und die Werte der Gruppe. Nachdem Gründerfamilie das Aktionariat verlassen habe, komme «auch diese Tradition zu einem Ende», so Alder.

Weltweit tätig – in der Schweiz systemrelevant

Schmolz + Bickenbach – wie die künftige Swiss Steel Group bisher heisst – ist zwar auf dem internationalen Stahlmarkt tätig, gilt aber als für die Schweiz systemrelevant. Laut eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen weltweit mehr als 10'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt eigene Produktions- und Verteilgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Buchstäblich in letzter Sekunde hatten sich im Februar die beiden Grossaktionäre von Schmolz+Bickenbach über die Rettung des angeschlagenen Luzerner Stahlherstellers geeinigt.

Die Big Point Holding von Amag-Besitzer Martin Haefner und die Liwet Holding, deren Hauptaktionär der russische Investor Viktor Vekselberg ist, willigten schliesslich ein in eine Kapitalerhöhung im Umfang von mindestens 325 Millionen Franken. Bereits damals war klar, dass diesem Schritt eine grössere Umstrukturierung des Konzerns folgen wird.