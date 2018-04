Die Traditionsfirma aus Ibach SZ ist der unangefochtene Marktführer bei der Herstellung von Taschenmessern. Früher gab es noch den Konkurrenten Wenger in Delsberg JU, der 120 Jahre lang das Schweizer Offiziersmesser herstellte. Doch 2005 wurde die Messersparte von Wenger kurz vor dem Konkurs von Victorinox übernommen – Uhren und Reisegepäck gibt es von Wenger noch heute. Bis 2013 wurden die Wenger-Sackmesser weiterproduziert, doch dann entschied sich Victorinox für eine Ein-Marken-Strategie.

Eine Gruppe ehemaliger Wenger-Manager machte sich danach daran, die Vormachtstellung von Victorinox zu durchbrechen. Sie gründeten die Firma Helvetica Brands und lancierten die Marke Swiza, unter der seit Herbst 2015 in Delsberg wieder Sackmesser produziert werden. «Wir glauben, dass es Platz für zwei Schweizer Taschenmesser-Produzenten im Markt hat», sagt Jürg Hintermeister, Geschäftsleitungsmitglied von Swiza. Im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende» gibt er Einblick in die Strategie des noch jungen Unternehmens, um Victorinox Kunden abzujagen.

So wolle Swiza stärker auf das Thema Lifestyle setzen, mit bunten Farben und modernen Designs, sagt Hintermeister. «Unsere neusten Modelle sind zum Beispiel mit Sujets von Pin-up-Girls verziert.» Gleichzeitig sollen die Messer funktional bleiben und Innovationen bieten wie einen Zeckenentferner, mit dem die Hersteller in erster Linie Sportler, Familien und Tierhalter im Visier haben. «Beim Spazieren im Wald wäre man oftmals froh um ein solches Werkzeug», sagt Hintermeister.

Geld von Beat Stockers Fides

Inzwischen zählt Swiza rund 50 Mitarbeitende in Delsberg, davon rund die Hälfte in der Produktion. «Vieles ist Handarbeit beim Zusammenstellen der einzelnen Werkzeuge und des fertigen Produkts.» Die Swiza-Messer seien komplett «swiss made», sagt Hintermeister. Im vergangenen Jahr produzierten die Jurassier bereits rund 300 000 Messer. «Für 2018 haben wir eine halbe Million Stück budgetiert, die wir aktuell in rund 130 Verkaufsstellen von Dritthändlern anbieten, wie zum Beispiel Souvenirshops, Messer-Fachgeschäften oder Bijouterien.» Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von rund 40 Franken pro Messer käme so dieses Jahr ein Umsatz von rund 12 Millionen zustande. Eine Zahl, die Swiza nicht kommentieren will.

Finanzielle Rückendeckung erhält Swiza von der Zürcher Private-Equity-Firma Fides, die inzwischen die Mehrheit am jurassischen Unternehmen hält. Von Fides gab es vor zwei Jahren eine Geldspritze von 8 Millionen Franken, und sie stellt zwei Verwaltungsräte. Hier stellen sich allerdings einige Fragen, denn Mitgründer von Fides ist Beat Stocker. Der Manager musste vor einigen Wochen im Zuge der Raiffeisen-Affäre in Untersuchungshaft, so wie sein Kompagnon, Ex-Bankenchef Pierin Vincenz.

Bei Fides heisst es, man könne auf Rücksicht auf das laufende Verfahren keine Fragen zur Rolle Stockers und allfälligen Konsequenzen auf das Swiza-Investment beantworten. Fides sei zudem nicht die eigentliche Beteiligungsgesellschaft, sondern nur Vertreter der eigentlichen Investoren. Und Jürg Hintermeister betont, es gebe bei Swiza «absolut keine Berührungspunkte» mit Stocker. Fides sei ein strategischer Partner und der Ableger der Private-Equity-Firma in Indien helfe dabei, in Asien zu wachsen.

Als nächsten Schritt prüft Swiza die Eröffnung von eigenen oder Franchise-Filialen. Im Ausland sei man in Gesprächen mit einem möglichen Partner. Während international vorerst zwei bis drei Geschäfte eröffnet werden sollen, sieht Hintermeister hierzulande ein mittelfristiges Potenzial von bis zu fünf Geschäften. Hinzu kämen auch sogenannte Shop-in-Shop-Standorte bei Partnerhändlern.

Schon heute liefert Swiza auch dank des eigenen Onlineshops in über 40 Länder, unter anderem Indien, Japan und USA. Die Schweiz ist aber nach wie vor der mit Abstand grösste Markt für Swiza, vor Deutschland und Frankreich. «Dieses Jahr sind wir vor allem daran, das Geschäft in China aufzubauen», sagt Hintermeister. Eine anspruchsvolle Herausforderung: Zwar ziehe dort Swissness noch immer sehr stark, nicht zuletzt beim neuen Mittelstand, der zunehmend auch Outdoor-Sport betreibe. Allerdings: China gilt als Hochburg von Victorinox.

Unumstrittener Platzhirsch

Tatsächlich sind die Swiza-Zahlen im Vergleich zum Marktführer noch sehr klein: Victorinox produziert pro Tag 60 000 Taschenmesser sowie 60 000 Haushalts- und Berufsmesser – dies ergibt insgesamt 25 Millionen Messer im Jahr. Im vergangenen Jahr erzielte das Schwyzer Familienunternehmen mit seinen 2100 Mitarbeitenden einen Umsatz von 475 Millionen Franken. Verkauft werden die Victorinox-Messer in mehr als 120 Ländern und über 50 eigenen Geschäften, von Zürich über Köln bis zu New York und Tokio. Bezüglich der jungen Konkurrentin Swiza gibt sich die Firma gelassen. Man sehe dies als Ansporn, sagt Sprecherin Claudia Mader. Victorinox lanciere weiterhin Innovationen, zuletzt beispielsweise das Taschenmesser «Wine Master» mit einem professionellen Flaschenöffner.

Hinzu kommen neue Produkte in den drei anderen Segmenten, in denen Victorinox tätig ist, wie dem Reisegepäck, bei den Uhren und Parfums. Diese tragen 35 Prozent zum Umsatz bei. Besonders prestigeträchtig sind die Aufträge von zahlreichen Ländern, die das Armeemesser bei Victorinox beziehen, wie die Schweiz, Deutschland, Singapur – und seit letztem Jahr ist auch die US-Armee eine Kundin der Schwyzer.