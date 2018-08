Rund zwei Monate war SBB-Chef Andreas Meyer in einem Sabbatical. Etwas, was alle Kadermitarbeiter bei den Bundesbahnen nach zehn Jahren im Betrieb machen können. Am Donnerstag zeigte sich Meyer nun an einer Medienorientierung das erste Mal wieder in seiner Funktion als CEO. Meyer plädiert im Gespräch mit der «Nordwestschweiz» unter anderem dafür, die Entschädigungspraxis für Verspätungen während des Sommerfahrplans der SBB etwas lockerer zu sehen. Momentan werden nur Reisende in der Romandie entschädigt. Und auch das nur, wenn sie sich über eine App angemeldet haben. Pendler in der Deutschschweiz gehen hingegen leer aus.

Herr Meyer, Sie sind gerade nach einer längeren Auszeit wieder in Ihren Job zurückgekehrt. Wie hat es sich angefühlt, rund 10 Wochen offline ohne Termine und SMS zu leben?

Andreas Meyer: Ganz hervorragend. Seit über 25 Jahren war es das erste Mal, dass ich nicht geschäftliche E-Mails und SMS angeschaut habe, was ich sonst täglich tue. So eine Auszeit bekommt einem persönlich gut, und man erhält auch eine realistische Distanz zum eigenen Tun.

Sie haben sich also nicht gelangweilt?

Überhaupt nicht, auch wenn ich all die Menschen ein wenig vermisst habe, mit denen ich normalerweise tagtäglich zusammenarbeite. Wir haben eine sehr enge Verbindung. Die SBB liegen mir am Herzen. Aber auch ohne die SBB würde es sonst nicht langweilig.