Saubere Energie im Hoch

Glücklich können Sie sich schätzen, wenn Sie auf NextEra Energy (Börsensymbol: NEE US) gesetzt haben: 142 Prozent beträgt der Zuwachs über die letzten fünf Jahre bei der weltweiten Nummer Eins in Sachen saubere Energiegewinnung. Im 2020 wird das Unternehmen laut meinen Modellen erstmals eine Umsatzrendite von über 31 Prozent erzielen und sollte auf keinen Fall abgestossen werden. Wichtig ist, konsequent die anfallende Dividendenausschüttung in neue Papiere anzulegen. (Dividende reinvestieren)

Zur Börsensensation 2019 mutiert die Vifor Holding (Börsensymbol: VIFN SW): Plus 67 Prozent ist ein absolutes Glanzresultat. Dies unter Berücksichtigung, dass eine weltweit agierende Privatbank in der Vergangenheit nicht unbedingt mit sehr optimistischen Kurszielen in Erscheinung getreten ist. Für 2020 gehe ich von einer Steigerung des Betriebsergebnisses (EBIT) von 52 Prozent gegenüber 2019 aus. Die konzentrierte Aktion gewisser Marktakteure, auf sinkende Kurse zu setzen, hat sich zum Fiasko entwickelt. (Champion auch im 2020)

Atemberaubend ist die Preisentwicklung von LAM Research (Börsensymbol: LRCX US): Plus 115 Prozent alleine im 2019. Das Technologieunternehmen steht vor einer sensationellen Zukunft, welche sich noch nicht voll in der Kursentwicklung niedergeschlagen hat. Per 2021 wird laut meinen Einschätzungen die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital erstmals die Marke von 50 Prozent streifen. Das Unternehmen verdient mehr denn je seinen Ehrenplatz unter den permanenten Kaufempfehlungen in dieser Kolumne. (Halten)

In glänzenden Verfassung befindet sich der weltweit grösste Lachsproduzent MOWI ASA (Börsensymbol: MHG NO): Der Zuwachs über die letzten fünf Jahre in Lokalwährung beträgt 161 Prozent. Bei einer Dividendenrendite von nahezu 5 Prozent auf Jahresbasis ist es matchentscheidend, dass Sie konsequent die Ausschüttungen in neue Papiere reinvestieren. Die ganze Kette des Unternehmens, vom Fang bis zum Verkauf in konzerneigenen Läden, ist nun auf Expansionskurs bis 2024. Sie dürfen kein Jota von Ihrer Positionierung abrücken. (Weltklasse aus Norwegen)

Obwohl aus dem Zürcher Finanzdistrikt eine Verkaufsempfehlung in Sachen SIKA (Börsensymbol: SIKN SW) die Runde macht, werden die Innerschweizer ihren Höhenflug 2020 fortsetzen können. Im 2022 wird erstmals ein Umsatz von über 10 Milliarden Franken erzielt. Bei Ihrem Resultat von plus 282 Prozent über die letzten fünf Jahre bei reinvestierten Dividenden dürfen Sie Ihre Erfolgsbilanz mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. (Halten)

Phänomenal ist die Anlagerendite von Mastercard (Börsensymbol: MA US) über die letzten fünf Jahre: Plus 251,6 Prozent bei reinvestierten Dividenden. Halten Sie an Ihrer Position fest. (Halten)