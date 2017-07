Wo bleibt der Konsum?

Doch wie funktioniert dieses Üben und was ist der erzieherische Sinn einer Investition, die nicht selber verdient sein will? Offenbar ist schon die Frage falsch gestellt. Die Mehrheit der Kinder lernt mit ihrem Sackgeld nämlich vor allem, zu sparen. Selbst Kinder, die das Taschengeld ganz zur freien Verfügung haben, also davon keine bestimmten Ausgaben wie das Handyabo oder das Essen in der Mensa tätigen müssen, stecken einen bedeutenden Teil des elterlichen Batzens ins Sparschwein.

Rund ein Drittel der Kinder wird von den Eltern sogar explizit zum Sparen aufgefordert, Sparen ist quasi Bedingung für den Erhalt des Sackgeldes. So spart sich der Schweizer Nachwuchs schon früh substanzielle Beträge zusammen. Bei 7- bis 8-Jährigen liegen im Mittel 650 Franken in der Kasse, bei 14-jährigen mehr als 1400 Franken.