Sulzer darf Vekselberg die Dividenden nicht länger ausbezahlen. Die rund 75 Millionen Franken für 2017 gehen auf ein Treuhandkonto in den USA, wie ein Sprecher sagt. Wann Vekselberg dieses Geld erhält, entscheiden die US-Behörden (OC Oerlikon wird laut Auskunft des Konzerns gleich verfahren mit den 50 Millionen, die Vekselberg zustehen.) Dann müssen die Juristen klären, ob im Sulzer-Verwaltungsrat noch Renova-Vertreter bleiben dürfen, die von Renova angestellt sind. Und dann stellt sich die bange Frage, was nun Kunden, Investoren und Banken tun werden. Viele könnten Sulzer-Konkurrenten vorziehen, bei denen es keine juristischen Scherereien geben kann mit schnell schiessenden Cowboys in Washington.

Weitere Sanktionen

Das würde ins Muster bisheriger Sanktionen passen. So kommt etwa der schweizerische Handel mit dem Iran nur schleppend voran, obwohl dieser inzwischen weitestgehend befreit ist von amerikanischen Sanktionen. Vor allem die Zurückhaltung der Banken ist ein Hindernis. «Ein paar wenige Restriktionen hat es noch, und dennoch scheuen die Banken jedes Risiko. Im Iran haben sie wenig zu gewinnen, hingegen können sie in den USA alles verlieren», sagt Thomas Borer, der israelische Unternehmen im Umgang mit den US-Sanktionen beraten hat.

Das ist nicht alles. Die USA könnten noch kräftiger zuschlagen wollen gegen Russland. Etwa, indem sie von der 50-Prozent-Regel abkommen. Neu würden sie darauf abstellen, von wem ein Unternehmen kontrolliert wird. Sulzer, OC Oerlikon und Schmolz + Bickenbach würden damit alle den US-Sanktionen unterstellt. Was das bedeutet, hat Sul- zer zuletzt erlebt. Und zusätzliche Sanktionen sind wahrscheinlich. Bereits haben US-Abgeordnete eine entsprechende Gesetzesvorlage eingeführt. Sie reagieren auf den Anschlag auf einen früheren russischen Doppelagenten und dessen Tochter. Russische Agenten sollen am Türgriff seines Hauses in einer südenglischen Kleinstadt einen äusserst starken Nervenkampfstoff platziert haben.

Selbst wenn es nicht so weit kommen sollte: Vekselberg wird die drei Industrieunternehmen nicht einem solch unberechenbaren Risiko ausgesetzt lassen können. Dagegen dürften sich auch die unabhängigen Verwaltungsräte wehren, etwa der Sulzer-Präsident Peter Löscher. Personen, die mit der Situation vertraut sind, sehen für Vekselberg kaum eine andere Wahl, als seine Beteiligungen herunterzufahren. Zumal er an allen Fronten zu kämpfen hat. Durch die Sanktionen wird keine westliche Bank mit ihm zusammenarbeiten wollen. Seine Renova Management AG, mit Sitz in Zürich, dürfte durch die Sanktionen vollständig blockiert sein.

Am statusträchtigen Sitz der Renova, gleich am Zürichsee, war es gestern ausgesprochen ruhig. Es waren kaum einmal Mitarbeiter zu sehen. Renova war indessen schon vor den Sanktionen weit von jener Grösse ent- fernt, die Vekselberg ihr einst geben wollte. Peter Löscher, ehemaliger CEO des Weltkonzerns Siemens, sollte einst als Chef alle Beteiligungen unter einem Holding-Dach führen. Es wurde kräftig Personal aufgebaut. Doch nach nur zwei Jahren war er den Posten wieder los, er war der russischen Renova-Fraktion im Machtkampf unterlegen. Das Personal wurde abgebaut.

Nun hat sich der Niedergang beschleunigt. Nach den Sanktionen ist Josef Ackermann, ehemals Chef der Deutschen Bank, aus dem Verwaltungsrat ausgetreten. Ebenso der Italiener Luca di Montezemolo, Präsident von Ferrari, sowie John Deutch, der unter anderem Direktor des CIA war. Der eben noch illustre Verwaltungsrat ist heute mehr oder weniger aufgelöst. Vekselberg wird sich gut überlegen müssen, was aus der Renova noch werden kann in Zürich.