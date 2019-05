Kundinnen und Kunden sollten die Geräte nicht mehr aufladen und in die nächste FNAC-Filiale zurückbringen. Der Rückruf erfolgt in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU), wie das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen am Donnerstag mitteilte.

Den Angaben zufolge ist nicht auszuschliessen, dass die Akkus der betroffenen Hooverboards explodieren oder brennen, wenn sie länger als drei Stunden aufgeladen werden