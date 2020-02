Roche setzt eine App im Kampf gegen Multiple Sklerose ein

Der Basler Pharmakonzern Roche war im vergangenen Jahr mit Ocrevus sehr erfolgreich. Das Medikament gegen Multiple Sklerose spülte dem Basler Unternehmen 2019 über 3,7 Milliarden Franken Umsatz in die Kasse. 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Bis 2021 dürfte Ocrevus den Weltmarkt für Marken-MS-Therapien anführen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg, die das Volumen des Gesamtmarktes auf gut 23 Milliarden Dollar schätzt. Nicht ohne Grund: Studien zeigen, dass bei einer kontinuierlichen Behandlung mit Ocrevus das Fortschreiten von zwei Arten von Multiple Sklerose abgebremst werden kann.

Gleichzeitig versucht Roche, Multiple-Sklerose-Patienten dazu zu bewegen, zusätzlich ein anderes Produkt zu nutzen. Es ist allerdings keine neue Pille, keine innovative Gentherapie, kein neuartiges Medikament. Es ist eine App. Eine App, die dennoch als Medizinalprodukt gilt. Floodlight heisst die Anwendung für das Smartphone. Entwickelt wurde sie von der US-Tochter Genentech.

Direkter Zugang zu den Patienten

Mit der App will Roche intime Details aus dem Alltag ihrer Patienten erfahren, um die Krankheit besser zu verstehen. Und es gibt viel zu erfahren, wenn man jeden Tag in der Tasche eines Patienten steckt, der das Smartphone zudem noch Dutzende Male in die Hand nimmt und darauf herumklickt. Pharmaunternehmen wie Roche erhalten so direkten Zugang zu den Patienten und zu einem Fundus an Daten, von dem sie hoffen können, dass sie ihn letztlich monetarisieren können.

Roche ist auf diesem Weg beileibe nicht die einzige Firma. Auch Rivalen von Pfizer bis Novartis denken in die gleiche Richtung, mit einer Reihe von Apps für alles, von der Raucherentwöhnung bis zu Augenkrankheiten. Pharmaunternehmen wie Roche bräuchten diese sogenannten Echtzeitdaten. «Sie sind der zentrale Treiber für Veränderungen und Innovationen in der Pharmaindustrie in den kommenden Jahren», sagt Roche-Präsident Christoph Franz kürzlich an einem Mediengespräch.

Die Smartphone-Anwendung Floodlight von Roche funktioniert teilweise dadurch, dass sie in der Tasche des Patienten sitzt und passiv Daten sammelt. Sie zählt Schritte, Tempo etc. Die Patienten tragen aber auch aktiv dazu bei, indem sie Fragen beantworten oder auf dem Smartphone kleine Spiele absolvieren – etwa müssen sie eine Acht nachzeichnen oder digitale Tomaten zerquetschen. Der Zeitaufwand ist klein. Man loggt sich ein, spielt ein paar Spiele und macht dann mit seinem Tag weiter. Wichtig ist, dass die App regelmässig, am besten täglich, verwendet wird.