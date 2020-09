Roche lanciert quantitativen Antikörpertest für Forschung an Coronaimpfstoff

(wap) Bei dem neuen Test handle es sich um eine quantitative Messung von Antikörpern gegen das Coronavirus, so das Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitag. Zusammen mit dem bereits im Mai lancierten Antikörpertest, könne mit dem neuen Verfahren genauer bestimmt werden, wie gross der Anteil immuner Personen an der Gesamtbevölkerung sei. Quantitative Messungen von Antikörpern seien für die Impfstoffforschung von essentieller Bedeutung, wird Thomas Schnecker, CEO Roche Diagnostics, in der Mitteilung zitiert. Der neue Test ist bereits der zwölfte im Diagnoseportfolio der Roche. Die Roche hat bei der U.S. Food and Drug Administration eine vereinfachte Notzulassung beantragt.