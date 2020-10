«Richten Alltag wieder nach der Mahlzeit statt nach der Arbeit» – so hat die Krise unsere Ernährung verändert

Während des Lockdowns wurden Hofläden praktisch überrannt, die Regale in den Supermärkten waren zeitweise leergeräumt. Auch jetzt kaufen Schweizerinnen und Schweizer mehr regionale und Bio-Produkte als noch vor der Coronapandemie – wenn sich die Nachfrage mittlerweile auch auf einem etwas tieferen Niveau eingependelt hat. Weshalb das so ist, weiss die österreichische Food-Trendforscherin und Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler: «In Krisen greifen wir vor allem auf Vertrautes zurück. Und regionale Produkte geniessen einen Vertrauensvorschuss.» Ausserdem stehe Bio bei den Schweizern für Natürlichkeit und Frische. «Und das wiederum verbinden viele mit gesundem Essen», sagt Rützler. Dass also Bio-Produkte zu Zeiten einer Gesundheitskrise einen Boom erfahren, überrasche nicht.

«Vor der Krise erlebten wir einen Trend hin zu vielen kleineren, über den Tag verstreuten Mahlzeiten», sagt Rützler. Beispiele dafür seien Wraps, Suppen oder Burger. Sie nennt das «Snackification». Grund dafür war, dass die Arbeit immer mehr Platz einnahm und traditionelle Mahlzeiten zu bestimmten Tageszeiten gar nicht mehr zuliess. Dieser Entwicklung hat die Coronakrise laut Rützler nun einen Dämpfer verpasst. Wenn auch nicht für immer: «Je mehr wir wieder in einen normalen Alltag gelangen, desto mehr wird dieser Trend wieder an Fahrt gewinnen.» Vorerst bleibt aber die Rückbesinnung zu den alten Werten: Selbstgekocht schmeckt am besten.

Geisterküchen – die Überlebensstrategie der Gastronomie

Mit dem Lockdown waren viele Restaurants gezwungen, als sogenannte Ghost Kitchens – also Geisterküchen – zu funktionieren. Das heisst, die Küche kocht die Speisen nicht für Gäste im Restaurant, sondern zum Mitnehmen. In den USA oder in Grossbritannien waren solche virtuellen Restaurants bislang weiter verbreitet als hierzulande, in der Schweiz fristeten Geisterküchen vor der Pandemie noch ein Schattendasein, mit wenigen Ausnahmen, die ihre Speisen etwa auf eat.ch anboten. Über Nacht wurde das Modell dann zur Überlebensstrategie der Gastronomie. Und bietet der Branche laut Rützler auch jetzt noch eine grosse Chance, um aus der Krise zu finden: Wer gezielt Menüs zum Mitnehmen kocht, ist nicht auf ein volles Restaurant und ein schickes Lokal angewiesen. «Pure Geisterküchen, in denen nur noch Take-Away-Gerichte gekocht werden, können auch in weniger guten Lagen agieren und damit Kosten für Miete und Ausstattung sparen», so Rützler. Aber auch für die Konsumenten hat der Trend aus dem Lockdown Vorteile: Sie müssen im Homeoffice nicht selber kochen und haben – neben den Take-Away-Klassikern wie Pizza und Kebab – eine breitere kulinarische Auswahl.

Fleisch wird aus dem Zentrum gerückt

Seit Jahren steht der Fleischkonsum im Zentrum von Diskussionen. Wegen der Coronakrise denken Schweizerinnen und Schweizer nun noch bewusster darüber nach, was auf den Teller kommt. «Unser Fleischkonsum ist extrem hoch», sagt die Ernährungswissenschaftlerin. Gleichzeitig wachse aber auch die Vielfalt an Fleischersatzprodukte – sie werden hergestellt aus Algen, Pilzen, Hülsenfrüchten, gar Insekten. «Überleben werden schliesslich aber nur diejenigen, die sensorisch überzeugen und kulturell angeglichen sind.» Besonders Ersatzprodukte aus Insekten müssten in der Schweiz auch noch eine kulturelle Hürde überspringen, um akzeptiert zu werden. Ganz aus unseren Küchen wird Fleisch aber nicht verschwinden. Rützler nennt als Beispiel die auf Pflanzen basierte Ernährung der sogenannten Flexitarier. Dieser Essstil schliesst Fleisch nicht gänzlich aus, rückt es aber aus dem Zentrum.