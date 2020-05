(dpo) An der ausserordentlichen Session hatte die Bundesversammlung einer Verlängerung des Rechtsstillstands für Kundenforderungen in der Reisebranche zugestimmt. Nun befasste sich die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (RK-N) am Freitag mit der Schaffung eines Garantiefonds für Kundenforderungen.

Mit 14 zu 9 Stimmen bei 1 Enthaltung hat sie es jedoch abgelehnt, den Bundesrat mit der Schaffung eines neuen Garantiefonds zu beauftragen, wie die Parlamentsdienste bekannt gaben.