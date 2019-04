«Aller Anfang ist schwer», besagt eine Redewendung. Sie gilt auch für die Raiffeisen-Gruppe, die sich nach dem schlimmen Ende der Ära Pierin Vincenz eifrig um einen Neuanfang bemüht. «Reform 21» heisst das Projekt, mit dem die 246 eigenständigen Genossenschaftsbanken «partizipativ» mit der St. Galler Zentrale die nötigen Reformen angehen wollen. Im November hiess es, die nächsten Schritte zur Operationalisierung des Programms würden «umgehend in die Wege geleitet». Viel Neues haben die über 11'000 Mitarbeiter der Bankengruppe bisher nicht erfahren. Das soll sich in der kommenden Woche ändern. Aus zuverlässiger Quelle weiss unsere Zeitung, dass nächsten Dienstag eine Information zum Reformprojekt ansteht. In der Zentrale soll es zu einem grösseren Stellenabbau kommen. Die Rede ist von 200 Jobs, die gestrichen werden.

Bei Raiffeisen Schweiz sind aktuell 2181 Personen beschäftigt. Von diesen arbeiten 1233 Personen in St. Gallen. Ein Grossteil ist dort in der Informatik tätig, aber Raiffeisen Schweiz bietet ihren Mitgliedsbanken zentral auch verschiedene Bankdienstleistungen an. Zudem betreibt St. Gallen eine zentrale Personalabteilung und bestreitet den Hauptteil des Marketings in der Gruppe, einschliesslich des umfangreichen Sponsorings. Auch in Zürich unterhält die Zentrale verschiedene wichtige Funktionen, darunter die Zentralbank, die das Cash-Management zwischen den Genossenschaftsbanken steuert, sowie das zentral geführte Firmenkundengeschäft und Teile der Informatik. Hinzu kommen in Zürich verschiedene Funktionen der sogenannten Frontunterstützung. In dieser Arbeiten Spezialisten in den Bereichen Nachfolge- und Finanzplanung sowie Produkt-Manager.