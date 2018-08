In der Schlussphase stehen zwei Namen im Vordergrund: der frühere SIX-Chef Urs Rüegsegger (55) und Ex-Helvetia-Chef Stefan Loacker (49). Etliche Namen, die in den letzten Wochen in den Medien genannt wurden, sollen bereits aus dem Rennen sein. So etwa Martin Scholl (ZKB-Chef), Markus Hongler (Mobiliar-Chef), Roland Ledergerber (Chef St. Galler KB) sowie Hans-Ulrich Meister (Präsident von Implenia), aber auch Antoinette Hunziker-Ebneter (BEKB-Präsidentin).

Die meisten Kandidaten haben das Problem, dass sie nicht per sofort verfügbar sind. So etwa Martin Scholl, Markus Hongler oder Roland Ledergerber. Oder zuerst eine Cooling-off-Periode durchlaufen müssen wie Antoinette Hunziker-Ebneter. Nicht der Fall ist das bei Urs Rüegsegger und Stefan Loacker, die sofort antreten könnten. Da sie viel Erfahrung in der Finanzindustrie mitbringen, wären sie auch geeignet, die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz strategisch zu führen. «Es läuft auf die beiden Namen hinaus», sagt ein Insider.

Doch mit der Wahl des Präsidenten ist nur die Hälfte der Arbeit getan. Denn der neue Präsident muss gleichzeitig einen neuen operativen Chef einsetzen können. Viel deutet darauf hin, dass die jetzige Raiffeisen-Führung parallel zum Verwaltungsratspräsidenten auch den CEO sucht. Der neue Präsident kann sich somit gar nicht richtig in den Suchprozess einbringen. Es läuft darauf hinaus, dass er lediglich einen ihm vorgeschlagenen Kandidaten abnicken darf.

Das ist für die Raiffeisen-Banken nicht eben das beste Szenario, da das Gespann Präsident/Konzernchef über die nächsten Jahre am gleichen Strick ziehen muss. Das Duo muss harmonieren, sonst klappt der Umbau der Bankengruppe nicht.

Rückstellungen zugenommen

Ohnehin ist die Wahl eines neuen CEOs für die Zukunft der Raiffeisen die entscheidendere Personalie. Schliesslich ist es der Vorsitzende der Geschäftsleitung, der die Bank operativ im Griff haben muss, die Strategie entscheidend prägen wird und auch die Bank gegen aussen repräsentieren wird. Der Nachfolger von Patrik Gisel, der Ende Jahr aus dem Amt scheiden wird, sollte idealerweise bereits eine Bank geführt haben und somit auch eine bekannte Persönlichkeit der Schweizer Wirtschaft sein.