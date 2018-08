Dreizehn Jahre war er Stellvertreter, nur drei Jahre an der Spitze: Nun tritt Raiffeisen-Chef Patrik Gisel auf Ende Jahr ab. Nächste Woche folgt bereits sein Abschied von der Öffentlichkeit. Anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen wird Gisel seinen letzten grossen öffentlichen Auftritt haben. Wie in den vergangenen Jahren üblich, verzichtet die Bank dabei auf eine eigentliche Medienkonferenz, sondern schaltet Journalisten via Telefonleitungen zu.

Wie man es von ihm kennt, wird Gisel routiniert locker die (voraussichtlich sehr guten) Zahlen herunter- lesen. Das Interesse am Zahlenkranz dürfte allerdings gering sein. Bei der anschliessenden Frage-und-Antwort- Runde dürfte er sich vor allem zu den Hintergründen seines Rücktritts, seinen künftigen Plänen, zur Ära Vincenz und zur vermaledeiten Informatik- Erneuerung äussern müssen. Dass es eine besondere Veranstaltung wird, ist auch den Medienverantwortlichen klar, die sich erst gar keine Mühe geben werden, Fragen abzublocken, die nicht den Geschäftsverlauf betreffen.