Mit dem Eintritt von Postfinance habe das Aktionariat von Six um eines der bedeutendsten Finanzinstitute der Schweiz ergänzt werden können, teilte Six am Donnerstag mit.

Die Post-Tochter besitzt seit Sommer 2013 eine Banklizenz. Six ist 2008 aus einer Fusion von SWX Group, SIS Group und Telekurs Group entstanden. Die Eigentümer der damaligen Fusionspartner sind die heutigen Aktionäre von Six. Wer Aktien verkaufen oder erwerben will, braucht dafür die Zustimmung des Verwaltungsrats.

Six und Postfinance arbeiten heute bereits bei der Entwicklung der mobilen Zahlungsapp Twint zusammen. Im Zuge der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs werde sich diese Zusammenarbeit weiter vertiefen, heisst es in der Mitteilung.