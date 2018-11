Die Hauptbeschäftigungen einer ganz normalen Frau sind schnell aufgezählt: Telefonieren, Shoppen, Lästern. So steht es jedenfalls auf einer Postkarte, die verschiedenen Postfilialen in der Schweiz zu kaufen ist. Die Postkarten gehören zu der Postkartenserie Tricolore, produziert vom Gutsch Verlag in Berlin. Zu der Serie gehören noch weitere Karten, die auf ähnliche Art auf Geschlechterklischees anspielen.

Die Karten kommen bei Fabienne Amlinger vom interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern (IZFG) nicht gut an. «Es ist einfach ärgerlich, dass solche Karten verkauft werden. Die Klischees, die damit bedient werden, kommen aus der sexistischen Mottenkiste.» Dass die Karten in Postfilialen aufliegen, stört Amlinger besonders. «Postfilialen sind ein öffentlicher Ort, den viele Menschen aufsuchen. Wenn dort solche Stereotypen reproduziert werden, dann ist das schlimm».