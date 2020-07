Polestar: Der «europäische Tesla» eröffnet Showrooms in Schweizer Städten

Vom «europäischem Tesla», einer «veganen E-Limousine» oder einem «Elektro-Nobelhobel» schreiben Autojournalisten, wenn sie über Polestar berichten. Das Joint Venture von Volvo und dem chinesischen Automobilhersteller Geely liefert ab August in sechs europäischen Ländern sein neuestes Elektro-Auto Polestar 2 aus. Ab Mitte November werden die Autos auch in die Schweiz geliefert.

Vor kurzem wurde die Schweizer Niederlassung offiziell gegründet. Ihre Büros befinden sich in einem schmucklosen Gebäude am Rand von Zürich. Doch Länderchef Sascha Heiniger hat grosse Pläne. Der frühere Volvo-Manager will noch dieses Jahr 200 Fahrzeuge der Modelle Polestar 2 und des Vorgängers Polestar 1 an Schweizer Kunden ausliefern. Im nächsten Jahr sollen es 1200 sein – mindestens. «Ich denke, im Schweizer Markt ist auch mehr möglich», sagt Heiniger. Zum Vergleich: Volvo hat im letzten Jahr knapp 9000 Fahrzeuge in der Schweiz verkauft.

«Polestar-Spaces» in Zürich und Genf

Besitzer der neuen Elektroautos sollen ihre Autos für Service- oder Garantiearbeiten in alle Schweizer Volvo-Garagen bringen können. Deren Mitarbeiter würden entsprechend geschult, sagt Heiniger. Polestar will aber unter dem eigenen Markennamen auftreten. «Wir werden im Frühling 2021 in Zürich und Genf sogenannte Polestar-Spaces eröffnen», sagt Heiniger. Diese Showrooms sollen an hoch frequentierten Innenstadt-Lagen mit viel Passanten liegen. Interessierte können die Autos dort anschauen oder Testfahrten buchen. Finanziert und betrieben werden die Polestar-Spaces von lokalen Volvo-Niederlassungen.

Die Schweden steigen in einen Markt ein, der zuletzt deutlich an Fahrt aufnahm. Dominiert wird er vom US-Konzern Tesla des Unternehmers Elon Musk. Allein in Zürich wurden letztes Jahr über 1000 Tesla-Modelle neu zugelassen, das Model 3 war das meistverkaufte Auto im Kanton. In der Schweiz stieg die Zahl der voll elektrischen Autos um 158 Prozent.