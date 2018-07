Damit ist der Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt nun endgültig eskaliert. Die beiden Streithähne rüsten verbal zwar schon seit Monaten auf. Doch die tatsächlich erfolgten Strafmassnahmen hielten sich bislang in Grenzen. Das wird nun anders.

Trump plant bereits weiter

Washington habe den «grössten Handelskrieg der Wirtschaftsgeschichte» angezettelt, wirft die Führung in Peking der Trump-Regierung nun vor. Der chinesische Aussenamtsprecher betonte, dies sei «das Letzte, was wir uns wünschen». In einem Handelskrieg gewinne niemand. Sein Land werde mit anderen Ländern daran arbeiten, freien Handel weiter zu gewährleisten. Zunächst einmal aber bleibe Peking keine andere Wahl als der «notwendige Gegenangriff».

Doch genau das dürfte Trump noch mehr auf die Palme bringen. Der US-Präsident hat klargemacht, dass er im Falle chinesischer Vergeltung noch weiter ausholen werde. Vorbereitet seien bereits Strafzölle im Warenwert von 16 Milliarden Dollar, die in zwei Wochen in Kraft treten sollen. «Dann sind wir auf weitere 200 Milliarden eingestellt», bekräftigte Trump. «Und nach den 200 Milliarden sind wir auf 300 Milliarden eingestellt». Damit wären sämtliche Ausfuhren aus China in die USA mit Strafzöllen belegt – Waren im Wert von mehr als einer halben Billion US-Dollar.

So weit gediegen sind Pekings Vergeltungsschläge noch nicht. Chinas nun verhängten Strafzölle auf US-Produkte sollen vor allem zunächst einmal die Trump-Wählerschaft im Mittleren Westen treffen. Ihr grösster Exportschlager ist die Sojabohne. Und China als grösster Soja-Importeur der Welt war zuletzt der Hauptabnehmer. Rund 14 Milliarden Dollar verdienten die US-Farmer im vergangenen Jahr mit dem Soja-Export in die Volksrepublik. Um den nun teureren US-Soja zu kompensieren, hat die Führung in Peking die Zölle auf Soja aus anderen Ländern wie etwa Brasilien oder Argentinien abgeschafft.

Der Strafzoll auf Autos aus den USA dürfte jedoch nicht nur die US-Autoindustrie treffen, sondern auch deutsche Autobauer. Ein Grossteil der von BMW und Daimler in China verkauften SUVs werden in den USA produziert. Diese Wagen sollen nun im Zuge des Strafzolls in China ebenfalls um 25 Prozent teurer werden. Angesichts dieser düsteren Aussichten hat Daimler in der vergangenen Woche eine Gewinnwarnung ausgegeben.

Pekings Schikanen

Weitere Rachemassnahmen, die China gegen die USA ergreifen könnte: Das Geschäftsumfeld der US-Unternehmen, die in China aktiv sind, durch angebliche Hygienevorschriften und Umweltauflagen so sehr zu erschweren, dass sie ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden. Genau so ist China auch schon gegen Japan und Südkorea vorgegangen.

Was Chinas Handelsüberschüsse betrifft, ist das Land zugleich dabei, seine Hausaufgaben zu machen – und zwar losgelöst vom aktuellen Handelsstreit. Die KP-Führung will schon seit einigen Jahren Chinas starken Exportsektor drosseln und stattdessen auf einen stärkeren Binnenmarkt setzen. Ein zu hoher Exportanteil sei auf Dauer nicht nachhaltig, stellte der chinesische Premierminister Li Keqiang schon 2015 fest. Einiges ist auch passiert. So lag Chinas Handelsüberschuss 2017 um rund 64 Milliarden Dollar niedriger als im Vorjahr.

Nur: Während Chinas Überschüsse gegenüber anderen Ländern tatsächlich zurückgegangen sind – gegenüber den USA sind sie weiter gestiegen. Wie die regierungsnahe Zeitung «Global Times» unlängst in einem Leitartikel konstatierte: «US-Produkte sind für uns Chinesen einfach nicht so attraktiv wie umgekehrt.»