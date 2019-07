Wende im Namensstreit Otto beziehungsweise Otto's: Das Bundesgericht in Lausanne heisst die Beschwerde des Surseer Discounters Otto's teilweise gut und weist sie an das Luzerner Kantonsgericht zur Neubeurteilung zurück. Otto's blitzte im November 2018 dort mit seiner Klage ab, mit der verhindert werden sollte, dass sein deutscher Namensvetter mit der Domain «otto-shop.ch in die Schweiz kommt. Im Wesentlichen hatten die Surseer verlangt, es sei der deutschen Otto Group die Tätigkeit als Detail- oder Versandhändlerin in der Schweiz unter den Kennzeichen Otto sowie Otto-Versand zu verbieten. Weiter wollte man den Deutschen untersagen, einen entsprechenden Domainnamen mit «.ch» zu benützen.

Das Bundesgericht ist nun der Ansicht, dass «auch wenn ihre Logos optisch klar unterscheidbar sind, so entspricht das Zeichen als solches einem Namen, der in Alleinstellung einprägsam kurz erscheint und auch als Kernelement mit zusätzlichen Sachbezeichnungen im Gedächtnis haften bleibt», wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten 15-seitigen Urteil heisst. Die Parteien würden das Zeichen (also: die Marke) mindestens teilweise für gleiche oder gleichartige Produkte verwenden. Das Bundesgericht erkennt darum eine Verwechslungsgefahr, die umso grösser sei, je näher sich die Waren sind, für welche die in Frage stehenden Marken gebraucht werden.

Verwechslungsgefahr gegeben

Der von der deutschen Otto Group geplante Marktauftritt unter den Marken Otto und Otto-Versand in der Schweiz würde gemäss den Lausanner Bundesrichterinnen «eine Verwechslungsgefahr mit den Waren oder dem Geschäftsbetrieb» von Otto's schaffen, «wenn beim Publikum der Eindruck erweckt würde, die so gekennzeichneten oder vertriebenen Waren stammten aus dem Betrieb der Beschwerdeführerin», also von Otto's.

Die Rüge des Surseer Detaillisten sei zudem berechtigt, da «die Feststellung der Vorinstanz auf einem offensichtlichen Versehen beruht», die Otto GmbH & Co KG und ihre Tochterfirma generierten über die Domainnamen «www.ottoversand.ch» und «www.otto-shop.ch» einen jährlichen Verkaufsumsatz von 3,65 Millionen Euro. «Das haben die Beklagten nicht behauptet; vielmehr haben sie die (bestrittene) Behauptung aufgestellt, sie erzielten in der Schweiz einen solchen Umsatz über die Domain ‹www.otto.de›», so das Bundesgericht.

Aus diesen Gründen weist es die Beschwerde von Otto's gegen das Urteil des Luzerner Kantonsgerichts teilweise gut, dessen Entscheid wird damit aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.