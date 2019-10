Möbel Pfister wird österreichisch: XXXLutz übernimmt das grösste Schweizer Möbelhaus

Das im Schweizer Möbelfachmarkt führende Möbelunternhemen Pfister Holding AG mit Sitz in Suhr verkauft die Unternehmen Möbel Pfister AG, Arco Regio AG, Pfister Professional AG und Pfister Vorhang Service AG an die österreichische XXXLutzGruppe.

«Mit diesem strategischen Schritt werden die Unternehmen der Pfister Gruppe gestärkt, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig und erfolgreich zu bleiben», teilt das Unternehmen am Mittwochmorgen mit.

Die Markennamen Möbel Pfister, Hubacher, Egger und Svoboda werden beibehalten. Für die Mitarbeitenden wird sich durch den Verkauf nichts ändern. Es werde zu keinen Entlassungen kommen.

So begründet Möbel-Pfister-Verwaltungspräsident Rudolf Obrecht den Verkauf an die Österreicher:

«Wir sind ein gesundes Unternehmen, das schwarze Zahlen schreibt. Für nationale Einrichtungshändler wird es jedoch immer anspruchsvoller sein, sich in einem zunehmend globalisierten und kompetitiven Marktumfeld weiter zu entwickeln. Alles was wir tun, muss dazu beitragen, dass wir uns auch in Zukunft behaupten können, konkurrenzfähig bleiben, profitabel arbeiten und somit Arbeitsplätze sichern."

Corina Eichenberger, abtretende FDP-Nationalrätin und Präsidentin der F.G. Pfister Stiftung begrüsst den Verkauf:

«In enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat haben wir alle strategischen Optionen an den Grundsätzen der erfolgreichen Entwicklung der Pfister-Unternehmen und der Arbeitsplatzsicherheit gemessen. Das Familienunternehmen XXXLutz teilt mit uns ähnliche Unternehmenswerte und hat die Marktstärke, die Weiterentwicklung der Pfister-Unternehmen und deren Arbeitsplätze in der Schweiz zu sichern.»

XXXL Lutz ist ein österreichisches Familienunternehmen mit einem Umsatz von 4,4 Milliarden Euro. 2018 eröffnete XXXLutz sein erstes Möbelhaus in der Schweiz, in Rothrist.