Ölhahn zu: Die Lager sind am Überlaufen − das sind die Gründe dafür

Zum Wochenanfang löste ein Ereignis Stirnrunzeln aus. Der Preis für ein Fass Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel und fiel bis auf knapp minus 40 Dollar. Wer ein Fass Öl kaufte, würde also noch mit 40 Dollar belohnt. Es war dann nicht so heiss, wie es in den Nachrichten gebracht wurde: Es handelte sich um den Preis eines Futures-Kontraktes, der am Auslaufen war. Eine Option, Öl zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen.

Der Preis, auch derjenige der Futures, erholte sich wieder. Aber die zugrunde liegende Tatsache ist natürlich der notorisch tiefe Erdölpreis. Ursache dafür ist die wegen Corona drastisch geschrumpfte Nachfrage. Weil bis vor kurzem frischfröhlich weiter gefördert wurde, füllten sich die Lager. Die Spekulanten, die mit den Futures handelten, wollten gar kein Öl, sie hatten auch gar keine Lagerkapazität dafür. Sie versuchten verzweifelt, die Kontrakte loszuwerden.

Der Preiszerfall ist drastisch. Das Gegenmittel ist klar: Das Angebot müsste verknappt werden. Die drei grossen Produzenten, die USA, Saudi-Arabien und Russland, die zusammen für rund 50 Prozent der Ölproduktion stehen, haben sich auch getroffen und sich auf eine Reduktion der Fördermenge geeinigt. Man will die tägliche Produktion im Mai und im Juni um 9,7 Millionen Barrel im Tag drosseln, das wären immerhin 10 Prozent der Fördermenge.