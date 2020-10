NZZ-Präsident Etienne Jornod: «Fünf Franken pro Tag für Qualitätsjournalismus? Das müsste doch drinliegen!»

Was ich will, ist bauen und entwickeln. Mein Ziel ist nicht, grösser zu werden – sondern erfolgreicher!

Einen fantastischen Esprit. Als ich 2013 anfing, traf ich eine Institution an. Eine Institution, die seit 225 Jahren auf dem selben Weg unterwegs war und sich gegen Veränderungen sträubte. Inzwischen wissen alle, dass es diese braucht. Und das Schönste: Die NZZ ist zu einer Organisation geworden, die sich selber verändert, von innen her.

Etienne Jornod: Nicht dauernd, aber einmal in der Woche, manchmal mehr, das war aber vorher schon so. Ich möchte die Firma spüren.

Sie haben Ihre Ämter bei Galenica und Vifor abgegeben, Präsident der NZZ-Gruppe sind Sie nach wie vor. Trifft man Sie nun dauernd hier an der Falkenstrasse an?

Die Chefetage befindet sich im dritten Stock des NZZ-Gebäudes an der Falkenstrasse in Zürich, gleich neben dem Opernhaus. Als wir Etienne Jornod zum Interview treffen, sind Haus gerade Bauarbeiten im Gange. Einzelbüros weichen Grossraumbüros.

Trotzdem reicht das angesichts des Rückgangs im Print langfristig nicht. Kommt in den zweieinhalb Jahren – so lange dauert Ihre Amtszeit noch – der grosse Befreiungsschlag?

Sie wollen mehr Abos verkaufen, und das zu höheren Preisen. Dies auch in Deutschland, wo die NZZ zehn Redaktoren beschäftigt?

Ja, wir brauchen mehr Kunden. Das Ziel sind 400000 Abonnements, deutlich mehr als heute. Die Kunden hierfür ­finden wir nicht allein in der Schweiz. Darum Deutschland.

In Österreich ist die NZZ gescheitert. Warum soll es in Deutschland klappen?

Weil wir in Österreich Fehler gemacht haben, aus denen wir lernen. Wie viele Leute haben uns wegen Österreich ­ausgelacht, wie viele hämische Artikel wurden darüber geschrieben! Wenn wir in der Schweiz eine solche Kultur haben, kommen wir nicht weiter. Ohne Fehler kein Unternehmertum, keine Innovation. Wichtig ist, sofort zu korrigieren. In Österreich haben wir mit 20 Leuten viel zu gross begonnen, in Deutschland sind wir klein gestartet, inzwischen konnten wir auf zehn Journalisten aufstocken, vielleicht sind wir bald bei 20. Weil es funktioniert!

Und wenn es nicht funktioniert mit den Abos? Könnten Sie sich eine Stiftung als langfristige Lösung vorstellen?

Nein. Unsere Strategie ist es, auf den Nutzermarkt zu setzen und somit auf ein Abo-Modell.

Was ist Ihr Plan B?

Es gibt keinen Plan B. Wir müssen und wir werden mit unserer Strategie Erfolg haben. CH Media hat ja eine ähnliche Strategie, und darum verstehen wir uns auch so gut: Wir glauben an journalistische Produkte. CH Media für das breite Publikum, die NZZ für einen etwas engeren Kreis. Beides ist richtig.

Die Politik scheint diesen Glauben verloren zu haben. Sie will die Medien mit Steuergeld unterstützen. Die NZZ schrieb dazu: «Niemand wird ein Parlament in einer Analyse in Grund und Boden schreiben, wenn er vom Goodwill ebenjenes Parlaments abhängig ist.» Werden Sie Staatsgelder ablehnen?

Das wäre dumm, wenn die anderen das Geld nehmen. Aber Subventionen sind immer ungesund. Unsere Branche muss fähig sein, ihre Produkte zu verkaufen.