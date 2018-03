Das Verfahren erfand Diesel Ende des 19. Jahrhunderts. Heute stellt die Technologie – ohne zu übertreiben – das Rückgrat der Weltwirtschaft dar: Frachtschiffe und Lastwagen treibt er an, früher sogar Eisenbahnen. So ziemlich alle Güter, die von einem Kontinent zum anderen bewegt werden, fahren irgendwann auf ihrer Reise auch mal in einem Diesel mit.

Der Diesel ist indes kein Motor, der einen Personenwagen antreiben sollte. Robust aber eben auch grobschlächtig ist er. Der erste funktionstüchtige Dieselmotor wog fast fünf Tonnen. Keine guten Voraussetzungen für den Einsatz in einem PKW. Doch die Ingenieure von Volkswagen, Daimler und Co. wurden kreativ. Sie rüsteten die Motoren auf, verpassten ihnen Einspritzpumpen, Turbolader und Russfilter, um das grosse Problem der schadstoffhaltigen Abgase in den Griff zu bekommen.

Trotz vieler Tüfteleien hinkte die Diesel-Technologie in den 1970er-Jahren den Benzinmotoren weit hinterher. Die Dieselmotoren waren lauter, ruppiger und verbreiteten einen ziemlichen Gestank. Ihr grosses Plus aber: Sie waren sparsam. Diese Eigenschaft trug massgeblich zu ihrer steigenden Beliebtheit im Jahr 1973 bei. Zur Zeit der Ölkrise war die deutsche Regierung bemüht, den Autofahrern das Spritsparen nahezulegen und förderte deshalb die sparsamen Dieselmotoren an der Zapfsäule. Noch heute verlangt der deutsche Staat wesentlich weniger Energiesteuer pro Liter Diesel (rund 47 Cent) im Vergleich zum Liter Benzin (gut 65 Cent).

Der Treibstoff für die Nachfahren von Rudolf Diesels «schwarzer Geliebten» ist an deutschen Tankstellen demzufolge rund ein Drittel günstiger als jener für Benzinmotoren. Das ist nicht nur für Dienstwagen und Fahrzeugflotten zum entscheidenden Kriterium geworden, sondern auch für viele private Autokäufer.