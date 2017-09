Wenn Joe Jimenez per Ende Januar 2018 abtritt, wird er während genau acht Jahren Novartis-Konzernchef gewesen sein. Top-Noten kann er sich für diese Zeit jedoch keine ausstellen lassen.

Dazu reicht es aufgrund mehrerer gröberer Fehler nicht. An der Spitze dieser Liste steht sicher die für 51 Milliarden Dollar enorm teuer eingekaufte US-Augenheilsparte Alcon. Geblendet von den einst rekordhohen Margen führten Jimenez und sein Team die Tochter in Texas an der langen Leine.

Die Folge: Der Nachschub neuer Produkte wurde ebenso sträflich vernachlässigt, wie die Pflege wichtiger Kunden. Ende letztes Jahr resultierte daraus ein operativer Verlust von 132 Millionen Dollar. Bis Ende Jahr entscheidet sich, ob Alcon wieder abgestossen wird.