Aber die wichtigen Winkel muss man im Visier haben. Der Grossteil der Compliance-Angestellten sitzt bei Novartis in den Märkten. Sie rapportieren an die Rechtsabteilung in den Länderorganisationen oder an die Geschäftsleitung dort. Die Marketing- und Verkaufsangestellten rapportieren ebenfalls an die Länderorganisationen. Das heisst: Basel kriegt nicht alles mit. Das sei normal, da Regelwerke national angepasst werden, so der Betrugsexperte. Daher bringe es wenig, an eine Konzernzentrale zu rapportieren, die nicht mit dem lokalen Markt vertraut ist. Die Konzernleitung müsse aber letztlich über alle potenziellen Risiken informiert sein, die rufschädigend und rechtsverletzend sein könnten. Dafür brauche es eine entsprechende Firmenkultur. «Die beste Kontrolle bringt nichts, wenn sie Mitarbeiter aushebeln.»

Hier steckt bei Novartis der Wurm drin. Anders als in der Chefetage habe der notwendige Kulturwandel in weiten Teilen der Firma nicht stattgefunden, sagen Kenner. Schuld sei die jahrelange Kampfkultur. Nach der Fusion zwischen Ciba-Geigy und Sandoz 1996 war die neu gegründete Novartis über Jahre für besonders aggressive Verkaufspraktiken im Markt bekannt. Wobei die Grenzen ausgelotet – und überschritten wurden. Das lange Sündenregister sei nun die Retourkutsche für den kompetitiven Kurs.

Davon ist heute mehr übrig, als der Konzernleitung lieb ist. Die neuen Compliance-Richtlinien sollen das ändern. In der Teppichetage spricht man schon vom «Paradigmawechsel». Für Experten ist das neue Programm progressiv – aber problematisch. Prinzipienbasierte Richtlinien liessen sich nicht in Leistungskennzahlen für Verkaufsmitarbeiter übersetzen. Novartis habe den Sinneswandel von Justiz, Strafbehörde und der Öffentlichkeit zu spät erkannt. Die strafrechtliche Verfolgung von Bestechung sowie die grenzüberschreitende Kooperation der Behörden hätten in den letzten Jahren stark zugenommen, sagt Compliance-Spezialistin Aiolfi. Der Trend setze sich fort. Das könnte Novartis in der Ägäis zum Verhängnis werden. Laut Experten hat der Konzern dort vor allem den langen Arm der US-Justiz zu fürchten.