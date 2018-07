Wie es in der Novartis-Mitteilung weiter heisst, wird der Wirkstoff Valsartan für sämtliche von Novartis Pharma Schweiz AG vertriebenen Valsartan-haltige Produkte in Eigenproduktion in der Schweiz und in der EU hergestellt. "Die folgenden Valsartan-haltigen Produkte stehen Ärzten und Patienten weiterhin zur Verfügung: Entresto, Exforge/Exforge HCT, und Diovan/Co-Diovan", heisst es im Wortlaut.

Bereits vor einer Woche hatte sich die österreichische Tochter von Novartis zu den Blutdrucksenkern geäussert. Sie hatte damit auf einen europaweiten chargenbezogener Rückruf von Valsartan-haltigen Arzneimitteln reagiert.