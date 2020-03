Norwegen senkt Leitzins auf Rekordtief

Es ist die zweite deutliche Zinssenkung innerhalb einer Woche. Weitere Lockerungen seien nicht ausgeschlossen, teilte die Zentralbank mit.

Die norwegische Notenbank befindet sich zurzeit in einer besonders schwierigen Position. Einerseits hat sie dafür Sorge zu tragen, dass die Wirtschaft unter der Corona-Krise nicht vollends zusammenbricht. Das spricht für eine lockere Geldpolitik, um zumindest die wirtschaftlichen Symptome der Krise zu lindern.

Andererseits müssen die Währungshüter den Wechselkurs der norwegischen Krone im Blick behalten, was eher gegen Zinssenkungen spricht. Die Krone ist zu Dollar und Euro in den vergangenen Tagen in historischem Ausmass eingebrochen. Als Grund gilt die Doppelkrise aus neuartigem Coronavirus und Ölpreiseinbruch. Norwegen ist ein rohstoffreiches Land. Die Zentralbank hatte am Donnerstag Deviseninterventionen in Aussicht gestellt.