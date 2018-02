Jeder Zweite will keine Werbung

Das Problem: In beiden Bereichen nimmt das Auftragsvolumen seit einigen Jahren ab. Gleichzeitig ist die Dichte an Werbestopp-Klebern insbesondere in städtischen Gebieten hoch. «Während auf dem Land viele Leute gern über aktuelle Aktionen Bescheid wissen und gratis Warenmuster erhalten möchten, informieren sich Städter oft lieber direkt in den Läden», so Flüeler.

Schweizweit ist rund jeder zweite Briefkasten mit einem Werbestopp-Kleber versehen – im Vergleich zu den Nachbarländern ein hoher Wert. «Viele Menschen übernehmen nach einem Umzug einfach den Aufkleber des Vormieters. Wir ermuntern unsere Kunden deshalb, darüber nachzudenken, ob diese Lösung für sie noch stimmt», so Flüeler. Das entsprechende Schreiben geht dieses Jahr an 600’000 Haushalte.