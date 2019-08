Ihr Vor-Vorgänger Pierin Vincenz verfolgte eine Vorwärtsstrategie, baute ständig aus. Sie müssen nun den Rückwärtsgang einlegen. Ein undankbarer Job!

Heinz Huber: Keineswegs. Ich wusste, was mich erwarten würde. Es ist eine spannende unternehmerische Aufgabe, Raiffeisen mit einem Neustart in die Zukunft zu führen. Mir ging es im ersten Halbjahr primär darum, die Bedürfnisse von Raiffeisen zu eruieren und erste Akzente zu setzen.

Wo haben Sie diese Akzente gesetzt?

Sicherlich mit der angestossenen Erneuerung der Geschäftsleitung. Für mich war gleich zu Beginn klar, dass wir mit Leuten arbeiten müssen, die vor 2015 nicht Teil der Geschäftsleitung waren. Dann auch mit dem Effizienzprogramm und der Integration der gesamten Informatik.

Bei Ihrem Antritt sagten Sie, es brauche einen Kulturwandel. Wie gehen Sie vor?

Zuerst ist vor allem eines wichtig: zuhören. Die Kultur verstehen, wie sie ist. Und dann muss man als Chef klar sagen, in welche Richtung die Firma gehen soll und wie man sich die Kultur und die Werte vorstellt. Schliesslich ist zentral, dass man diese Werte auch selber lebt und das eine oder andere Zeichen setzt. Dies alles, um die Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Ein solches Zeichen war die Ankündigung, die Zentrale in St. Gallen zu verkleinern.

Reicht der Abbau von 200 der 2200 Stellen, oder werden Sie auch in den Filialen den Hebel ansetzen?

Bei den 200 Stellen handelt es sich um eine maximale Obergrenze. Beim Effizienzprogramm geht es nur um Raiffeisen Schweiz. Natürlich fallen die sechs von der Zentrale geführten Niederlassungen in die Analyse. Aber die Genossenschaften – also die Banken in der Fläche – die tasten Sie nicht an, weil die Zentrale gar nicht durchgreifen kann. Die Genossenschaften sind autonom. Raiffeisen Schweiz kann als Vorbild wirken, um aufzuzeigen, was möglich ist, um effizienter zu werden. Wir planen nicht, den Banken vorzuschreiben, was sie zu tun haben.