Und in den Supermärkten?

In den Fachmärkten, wo es mehr Platz gibt, ist die Digitalisierung deutlich spürbarer als in den Supermärkten. Aber auch dort gibt die Migros-App schon heute viele Zusatzinformationen über einzelne Produkte, zum Beispiel für Allergiker. Es wird aber auch in Zukunft nicht mehr Info-Bildschirme als Früchte und Gemüse in den Filialen haben.

Was ist mit Verkaufsrobotern, wie sie zum Beispiel bei Media Markt zum Einsatz kommen?

Roboter in der Filiale sind nicht mein Ziel. Der menschliche Kontakt hat für unsere Kunden einen hohen Stellenwert…

…und trotzdem führen Sie in den Supermärkten immer mehr Self-Scanning-Kassen ein.

Gewissen Automatisierungen verschliessen wir uns nicht. Es gibt Platz für beides. Am Schluss entscheidet die Kundschaft, was sie will.

Wie sehen Sie das Potenzial der Sharing Economy? In den USA gibt es zum Beispiel Apps, mit denen Kunden für andere Kunden ihre Einkäufe tätigen können.

Dieses Thema hat sicher Potenzial und ich kann mir so etwas vorstellen. Wir haben ja schon heute eine starke Online-Community dank unserer Plattform Migipedia, wo die Kunden Produkte bewerten und sich austauschen können. Man muss aber daran denken, dass die Schweiz nicht Amerika ist. Für viele Geschäftsideen fehlt die kritische Grösse, wie wir es bei LeShop Drive gesehen haben.

Inwiefern?

Wir hatten zwei Drive-Through-Standorte im Test, wo die Kunden ihre Le-Shop-Einkäufe mit dem Auto abholen konnten. In Frankreich und in England boomt dieses Format. Die Kunden waren auch hier begeistert. Aber das Potenzial war zu klein, weil hierzulande die Fusswege zur nächsten Filiale viel kürzer sind. Deshalb haben wir diesen Test beendet.

Ihr Vorgänger Herbert Bolliger hat sich deutlich für eine Abschaffung der kantonalen Ladenöffnungsgesetzes ausgesprochen. Er fand, das Bundesgesetz würde ausreichen, wonach die Geschäfte von Montag bis Samstag von 6 bis 23 Uhr offen sein dürften. Wie sehen Sie das?

Ich akzeptiere die Tatsache, dass es unterschiedliche Regeln gibt, aber persönlich bedaure ich das. Andererseits bin ich Westschweizer und ich weiss, wie emotional dieses Thema für viele Leute ist. In Zürich sind die liberalen Öffnungszeiten völlig unproblematisch, in vielen Westschweizer-Kantonen hätten sie hingegen keine Chance.

Aber grundsätzlich wären Sie für eine liberalere, nationale Öffnungszeitenregelung?

Ich wäre froh, wenn wir eine einheitliche Lösung in der Schweiz anstreben könnten.

So wie im Aargau, wo nur das Bundesgesetz gilt?

Ja, das wäre sicherlich von Vorteil. Aber darauf habe ich keinen direkten Einfluss.

Sie gelten als Mister Gesundheit bei der Migros, haben den Bereich mit Medbase-Gesundheitszentren schon vor Ihrer Chef-Ernennung stark ausgebaut. Wie beurteilen Sie Bedenken der Kundschaft, sich von einem Migros-Arzt behandeln zu lassen, der sich vor der Konsultation vielleicht noch das Cumulus-Profil des Patienten ansieht?

Unsere Ärzte haben keinen Zugriff auf die Cumulus-Daten, keine Sorge. Wir haben bei Cumulus ja auch das Label «Good Privacy». Ich möchte das wirklich betonen: Wir spielen nicht mit Daten. Alles andere ist Fantasie. Und vergessen Sie nicht: Die Migros hat von allen Firmen die höchste Reputation in der Schweiz.

Sie sind mit der Versandapotheke zur Rose eine Kooperation eingegangen und haben in einer Berner Filiale eine Apotheke in einem Migros-Supermarkt eröffnet. Wie viele folgen noch?

Das war ein erfolgreicher Pilot. Deshalb werden wir es nun auch in Zürich und Basel testen. Das nationale Potenzial kennen wir aber noch nicht. So eine Shop-in-Shop-Lösung braucht es nicht überall. In vielen Einkaufszentren gibt es ja bereits Apotheken.

Zum Schluss die Gretchenfrage: Soll die Migros ihre Statuten ändern und in den Supermärkten Alkohol verkaufen?

Nein, definitiv nicht.