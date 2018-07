Markstimmung: SMI unter der 8780er-Marke (Aktuell: 8697) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +0.41% -- Möglichkeit von zwei Zinserhöhungen im 2018 -- Gold unter der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘262)! Öl schwingt sich nach unten (74.14 US$) – Bitcoin wieder über 6000 US$ (6707 US$)

Firma: Die Siegfried Gruppe (Börsensymbol: SFZN SW) mit Hauptsitz in Zofingen (Schweiz) ist weltweit im Bereich Life Science tätig. Siegfried bietet als Outsour-cing-Partner sowohl die Entwicklung von Wirksubstanzen wie auch Entwicklungsdienstleistungen für fertig formulierte Medikamente, deren Zulassung und Produktion bis hin zur Verpackung und der Logistik für ihre Kunden an. Sie entwickelt und produziert pharmazeutische Aktivsubstanzen für die forschende Pharmaindustrie, entsprechende Zwischenstufen und kontrollierte Substanzen und offeriert zusätzlich Entwicklungs- sowie Herstellungsdienstleistungen für fertig formulierte Arzneimittel inklusive sterile Abfüllung. Das Unternehmen ist mit Standorten in der Schweiz, den USA, Malta, China, Deutschland und Frankreich international tätig. (Quelle: www.finanzen.net)

Siegfried Gruppe: Neuer Kursrekord (Nachladen)

Anlagevorschlag: +50.94% beträgt nun der Zuwachs innerhalb eines Jahres und ein Ende dieses Höhenfluges ist nicht in Sicht. Der 1.8 Milliarden Franken starke Wert ist mehr als stark unterwegs. Das langfristige Ertragswachstum liegt bei 17.2% und sollte in dieser Kadenz während den nächsten drei Jahren im unverminderten Tempo weitergehen. Das Kurs-/Gewinnverhältnis wird im 2020 unter die Marke von 18 Punkten fallen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Wert leicht überteuert, aber dies sollte Sie nicht davon abhalten, nochmals weitere Aktien zu erwerben. Der konservative Investor ist hier bestens aufgehoben: Innert drei Jahren hat der Höhenflieger um 152.2% an der Börse zugelegt, ohne die Dividendenausschüttung zu berücksichtigen. Einziger Malus ist die Ausschüttung, aber die ist nicht von Belang. Obwohl es in Zofingen zu einem Chefwechsel kommt, dürfen Sie dem mit Gelassenheit entgegenschauen. Ich würde daher mit voller Kraft nochmals Akzente setzen. Bis auf 420 Franken dürfen Sie mitbieten, danach würde ich die Hände davon lassen.

Anlagestrategie: Nachladen unter allen Marktumständen.