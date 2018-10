Die Energiesparte (GE Power) soll neu organisiert werden. Zwei neue Einheiten sollen entstehen. Das schlecht laufende Geschäft mit Gasturbinen soll eine eigene Einheit bilden, in der auch die entsprechenden Services enthalten sind. Aus „anderen Firmenteilen“ soll eine zweite Einheit bestehen: Dampfkraftwerke, Lösungen für das Stromnetzwerk, Nuklear und Stromumwandlung. Zudem soll die Unternehmenszentrale von Power „konsolidiert“ werden.

Culp kündigte auch an, die „Kostenstruktur soll sich weiter verbessern“. Ob diese Massnahmen auch den erneuten Abbau von Arbeitsplätzen bedeuten, verriet er nicht. Die Sparte soll zudem agiler werden und bessere Ergebnisse bringen für Kunden und Investoren. Auf eine Frage eines Analysten hin sagte Culp: „Es ist schwierig zu sagen, dass es nicht drastische Massnahmen braucht, wenn ein Geschäft solche Ergebnisse liefert, wie dies Power derzeit tut.“

In seinem Statement dankte Culp noch seinem Vorgänger, John Flannery. Ein solcher Dank fehlte, als GE Anfang Oktober die Entlassung von Flannery ankündigte. Flannery war zuvor dreissig Jahre lang für GE tätig gewesen.

Die Energiesparte hatte erneut ein schlechtes Quartal. Die Bestellungen waren im dritten Quartal nochmals 18 Prozent tiefer als im Vorjahresquartal. Die Einnahmen waren gar 33 Prozent tiefer. Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,6 Milliarden Dollar. „Wir sind nicht sonderlich stolz auf dieses Quartal“, sagte Culp etwas später in der Fragerunde mit den Analysten.

„Power“ hatte nicht nur mit einem schrumpfenden Gesamtmarkt zu kämpfen. Es gab auch technische Probleme mit einer neuen Generation von Gasturbinen, was zu zusätzlichen Kosten führte. Einige Kraftwerke mussten heruntergefahren werden, die mit der neuen Generation von Gasturbinen betrieben wurden.

Einstige Ikone

Der Gesamtkonzern musste wie Anfang Oktober angekündigt eine milliardenschwere Abschreibung vornehmen, vor allem in der Energiesparte. Dadurch entstand im 3. Quartal ein Verlust von 22,8 Milliarden Dollar. Culp strich auch die Dividende zusammen. Die Aktionäre erhalten künftig noch einen Cent pro Quartal und Aktie erhalten, früher waren es 12 Cent gewesen. Mit dieser Massnahme spart GE jährlich 3,9 Milliarden Dollar.

Allerdings gerät der Börsenkurs damit noch mehr unter Druck. An der US-Börse hat GE seit Anfang 2017 bereits rund 65 Prozent an Wert verloren. Zuletzt flog der Konzern gar nach über 100 Jahren aus dem Leitindex Dow Jones, ein weiterer Statusverlust dieser einstigen Ikone der US-Wirtschaft.

In der Schweiz hat GE mittlerweile rund 2400 Stellen abgebaut. Anfang 2016, also kurz nach der Übernahme des Energiegeschäfts vom französischen Alstom-Konzern, zählte General Electric noch 5300 Stellen in der Schweiz. Im Juni 2018, also rund zwei Jahre später, waren es noch 2800 Stellen, also 2500 weniger. Davon gingen etwa 100 zum Schweizer Industriekonzern ABB über, da dieser von GE das Geschäft «Power Industrial Solutions» gekauft hatte.