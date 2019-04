Gestern hat sich der Siemens-Konzern eine neue globale Struktur gegeben. Aus bisher fünf Industriesparten wurden drei etwa gleich grosse, weitgehend selbstständige Firmen geformt. Siemens Building Technologies, die Rebellius seit Januar 2015 als CEO leitete, wurde mit den Divisionen Energy Management und Control Products ergänzt. Daraus ist Smart Infrastructure (SI) mit einem Geschäftsvolumen von rund 14 Milliarden Euro entstanden. Geführt wird die neue Einheit von Cedrik Neike als CEO. Rebellius berichtet in seiner neuen Funktion als COO der SI-Sparte direkt an Neike. SI beschäftigt weltweit rund 70'000 Personen, davon rund 1700 am globalen Hauptsitz in Zug. Dort produziert Siemens vor allem Gebäudemanagementsysteme, aber auch Brandmelder, Heizungsregler, Ventile oder Stellantriebe. Das Energie- und Gasgeschäft (Gas and Power) wird neu von Houston (Texas) aus geführt, das dritte Standbein, Digital Industries, hat den Hauptsitz in Nürnberg. Schliesslich gibt es die drei bereits ausgegliederten strategischen Bereiche Siemens Healthineers, Siemens Gamesa Renewable Energy sowie die Bahnsparte Siemens Mobility. (mim)

Spüren Sie das in den Büchern?

Wir selber spüren vor allem den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die USA sind einer der grössten Absatz- märkte für den Bereich Gebäudetechnik. Der Auftragsbestand ist momentan gut, aber die Unsicherheiten sorgen mittelfristig für eine Zurückhaltung bei den Investitionen unserer Kunden.

Die Deindustrialisierung in der Schweiz ist Realität. In den letzten Jahren sind Tausende Industriejobs gestrichen worden. Welche Rolle spielt Siemens dabei?

Was Siemens angeht, ist unsere Belegschaft in den letzten fünf Jahren stabil geblieben. Klassische Industriejobs gibt es bei uns nur in Wallisellen in der Bahnsparte sowie in Zug im Bereich Gebäudetechnik. Wir haben im Produktionsbereich zwar weniger Mitarbeiter als vielleicht zehn Jahre zuvor, dafür haben wir massiv in Technologie investiert, um ebendiese Arbeitsplätze in der Schweiz zu behalten. Die Definition «Industriejob» wird sich meines Erachtens ohnehin noch stark verändern. Der Anteil an Software, IT und Robotik wird weiter steigen. Die Vorstellung eines Industriearbeiters am Fliessband gehört schon lange der Vergangenheit an.