Seit vergangenem Herbst leitet Verwaltungsratspräsident Mark Bachmann den Hochdorfer Fensterbauer ad interim. Er hat den Posten nach dem Abgang von Bernhard Merki übernommen, der entschieden hatte, sich beruflich neu auf strategische Mandate zu konzentrieren. Nun ist die Nachfolgesuche beendet: Jean-Marc Devaud übernimmt im Sommer die Führung von 4B. Devaud war bis anfang Januar Konzernleitungsmitglied der MCH Group. Beim Messeunternehmen, das unter anderem die Uhrenmesse Baselworld organisiert, hat er zuletzt die Division Live Marketing Solutions geleitet. In dieser Funktion hat Devaud laut Medienmitteilung des Messebetreibers in den vergangenen zehn Jahren die Internationalisierung und den Ausbau des Dienstleistungsangebots vorangetrieben, insbesondere mit dem Aufbau der Niederlassungen in Shanghai und Dubai.

Mit Jean-Marc Devaud übernehme eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Marketing- und Vertriebsstärke, schreibt 4B in einer Medienmitteilung. Er verstehe die verschiedenen Märkte und verfüge über grosse Erfahrung im Projektgeschäft. Dank seinen Wurzeln in der Romandie werde er zudem dort die Marktposition von 4B weiter ausbauen. «Jean-Marc Devaud ist der richtige Mann, um 4B als Marke weiter zu stärken. Mit seiner Erfahrung, seinen Kenntnissen und Fähigkeiten in verschiedenen Branchen und Geschäftsfeldern wird er die 4B Wachstumsstrategie auf allen Ebenen befeuern», lässt sich Mark Bachmann, Verwaltungsratspräsident zitieren. Bachmann bleibt bis zum Amtsantritt von Jean-Marc Devaud weiterhin CEO ad Interim der 4B.