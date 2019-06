Die US-Marine hatte am Morgen gemeldet, sie haben zwei Notrufe erhalten. US-Schiffe seien in der Region unterwegs und leisteten Hilfe, teilte die 5. Flotte der US-Marine in Bahrain mit. Es gebe Berichte, dass dort zwei Tanker angegriffen worden seien.

Die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete derweil, die beiden Tanker seien in einen Unfall verwickelt gewesen und in Brand geraten. Die iranische Marine habe "44 Matrosen der zwei ausländischen Öltanker gerettet", schrieb Irna unter Berufung auf "informierte Kreise". Die Seeleute seien in den iranischen Hafen Bandar-e-Dschask gebracht worden.

Brand auf "Front Altair"

Wenig später meldete die norwegische Seefahrtsbehörde, der Öltanker "Front Altair" sei nach einem Angriff in Brand geraten. Es sei von drei Explosionen auf der der "Front Altair" berichtet worden. Alle 23 Menschen an Bord seien in Sicherheit, berichtete die norwegische Zeitung "VG" unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher.

Ob die "Front Altair" angegriffen worden sei, wollte der Sprecher demnach nicht sagen. Bisher sei nur klar, dass es eine Explosion und einen Brand an Bord der "Front Altair" gegeben habe, sagte der Sprecher.

"Sicherheitszwischenfall"

Das zweite Schiff namens "Kokuka Courageous" sei bei einem "Sicherheitszwischenfall" beschädigt worden, teilte die deutsche Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Singapur mit. 21 Seeleute seien von dem mit Methanol beladenen Frachter gebracht worden. Ein Mitglied der Crew sei leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Reederei BSM besteht keine Gefahr, dass die "Kokuka Courageous" sinkt. Die Ladung sei "intakt". Der Schaden sei auf der Steuerbordseite im hinteren Teil des Frachters, sagte der Sprecher. Die 21 Seeleute seien mit einem Rettungsboot auf ein anderes Schiff gebracht worden, die "Coastal Ace". Der leicht verletzte Seemann habe dort Erste Hilfe bekommen. Bei den Seeleuten handle es sich ausnahmslos um Philippiner.

Hamburger und Norwegische Reedereien

Der Zwischenfall ereignete sich diesen Angaben zufolge in etwa 70 Seemeilen Entfernung vom arabischen Emirat Fudschairah und etwa 14 Seemeilen entfernt von der iranischen Küste. Weiterer Anrainer der dortigen Meerenge ist das arabische Sultanat Oman.

Die "Kokuka Courageous" hatte "Marine Traffic" zufolge vor drei Tagen in Saudi-Arabien abgelegt und war unterwegs nach Singapur. Die BSM gehört zur Hamburger Reederei Schulte Group.

Der 2016 gebaute Öltanker "Front Altair" fährt unter der Flagge der Marschallinseln. Er war nach Angaben des Dienstes "Marine Traffic" auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nach Taiwan. Frontline gilt als die grösste Tankerflotte der Erde. Sie ist im Besitz des norwegischen Milliardärs John Frederiksen.

Bereits vor vier Wochen hatten die VAE Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe im Golf von Oman gemeldet. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch unklar.