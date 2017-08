«Der hohe Zufluss von Netto-Neugeldern in der Höhe von 560 Mio. Franken zeigt das grosse Vertrauen der Aargauer Bevölkerung in uns und unsere Kompetenzen», erklärt CEO Roland Herrmann gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. «Weiter freut mich sehr, dass wir wieder so gut gearbeitet und einen Reingewinn von über 60 Mio. Franken erzielt haben».

So sind die Kundeneinlagen um CHF 349,8 Mio. auf rund CHF 13 Mrd. gestiegen, was einer Zunahme von 2,8% entspricht. Dies schreibt die Bank in ihrer Mitteilung von heute Mittwoch. In diesem Jahr vertrauten Kundinnen und Kunden der NAB bislang Netto-Neugelder (NNA) in der Höhe von CHF 560 Mio. an, das sind CHF 72 Mio. mehr gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt betreut die NAB Kundenvermögen in der Höhe von CHF 18,1 Mrd., was einer Zunahme von CHF 812 Mio. entspricht. Die Hypotheken an Private erhöhten sich um CHF 82 Mio. Die NAB ist bei ausserkantonalen Renditeobjekten mit tiefen Margen und bei fehlender nachhaltiger Kundenbeziehung zurückhaltend in der Kreditvergabe. Dies führte insgesamt zu einer leichten Abnahme der Hypothekarforderungen von -0,3% auf CHF 18,9 Mrd.

Trotz Negativzinsen solider Erfolg

Der Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft von CHF 164,5 Mio. resultiert vor allem aus dem Zinsgeschäft und liegt CHF 2,3 Mio. über dem Vorjahr. Trotz schwierigem Umfeld mit Negativzinsen konnte der Nettozinserfolg praktisch auf Vorjahresniveau (-0,1%) gehalten werden. Die NAB verzichtet auch in Zukunft darauf, Negativzinsen an Privat- und Firmenkunden weiter zu geben.

Starkes Handelsgeschäft

Der Erfolg im Handelsgeschäft von CHF 11,5 Mio. (+4,2 Mio.) resultiert aus Kauf und Verkauf von Devisen für Privat- und Firmenkunden. Dabei verzichtet die NAB bewusst auf das einträgliche, aber risikoreiche Handelsgeschäft auf eigene Rechnung (Nostrohandel).

Der Geschäftsaufwand betrug insgesamt CHF 87,3 Mio. und nahm gegenüber dem Vorjahr um CHF 1,3 Mio. ab. Die NAB bleibt lokal stark verankert, baut weiter ihre digitalen Dienstleistungen aus und modernisiert ihre Geschäftsstellen. Daher nahm der Sachaufwand um CHF 2,9 Mio. auf CHF 43,3 Mio. zu.

Die Gesamtkapitalquote (TCR) von 14.6% liegt deutlich über den geforderten 12%. Die Liquidität (LCR-Quote) bleibt mit 104% hoch, denn 2017 sind 80% gefordert. Mit einem Eigenkapital von CHF 1,42 Mrd. steht die NABunverändert solide da.

«Die NAB geht weiterhin von einem stabilen Wirtschaftsumfeld aus, zumal die Konjunktur in Europa anzieht», so CEO Roland Herrmann, «darum erwarte ich auch im zweiten Halbjahr ein gutes Ergebnis.» Die NAB beurteilt den Aargauer Immobilienmarkt jedoch vorsichtiger als im Vorjahr: Der Leerbestand von Mietwohnungen nimmt zu bei gleichbleibend hoher Bautätigkeit. Deshalb verfolgt die NAB bei Mietobjekten eine selektive und risikobewusste Kreditpolitik.