Nach herben Kursverlusten an den Börsen weltweit vom Mittwoch dominierte am Schweizer Aktienmarkt auch gestern die Farbe Rot. Der Schweizer Leitindex SMI stand zum Handelsschluss bei 9606 Zählern – ein Minus von 0,2 Prozent.

Was sind die Gründe für die Nervosität an den Börsen?

Kein Tag vergeht, an dem der Handelsstreit zwischen den USA und China nicht für neue Wendungen sorgt. Zusammen mit den zahlreichen weiteren politischen Krisen zwischen Rom, London und Hongkong verschärfen sich die Rezessionssorgen der Anleger und sorgen an den Börsen für Kursverluste. Der Mittwoch war der schlechteste Handelstag des Jahres an der Wall Street in New York. Gestern sorgte die Nachricht für Unruhe, dass China Gegenmassnahmen gegen die Erhebung neuer Zölle durch Präsident Trump erwägt. An der Börse schwindet der Glaube daran, dass der Handelskrieg bald vorbei ist.