Nächste Runde im Preiskampf: Lidl senkt Preis für Hygienemasken unter 5 Franken

(sat) Wie der Discounter in einer Mitteilung vom Montag schreibt, gilt der Kampfpreis von 4,95 Franken zunächst im Rahmen einer bis am Samstag befristeten Aktion. Derzeit kostet ein 50er-Pack Hygienemasken verbreitet 9,90 Franken – auch bei Lidl. Nachdem unter anderem der Bund nach Ausbruch der Coronapandemie auf dem internationalen Markt Hygienemasken beschafft hatte, gaben Detailhändler das 50er-Pack im Frühjahr zunächst zum empfohlenen Richtpreis von 39,90 Franken ab. Vor der Pandemie kosteten Masken in der Schweiz als auch weltweit einen Bruchteil davon.