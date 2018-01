Nick Davis ist derweil überzeugt, dass Powdair Ende 2018 doch noch starten wird. Auf die Nachfrage, ob man denn schon Investoren gefunden hätte, antwortete Davis aber nicht. Mit dem Grounding von Backbone hat Powdair jedoch keine Partnerairline mehr. Und damit auch keine Flugzeuge. Dies, weil Powdair selber keine Airline besitzt. Es dürfte schwierig werden, eine neue Partnerairline zu finden. Negative Meldungen rund um Powdair, dessen Chef Nick Davis und seine Vergangenheit mit fragwürdigen Firmenkonkursen (die «Nordwestschweiz» berichtete) dürften das Vertrauen in die Firma kaum gestärkt haben.

So war Davis einst etwa Chef einer Sicherheitsfirma, die zur Piratenabwehr gebucht werden konnte. Knall auf Fall ging die Firma in Konkurs. Die Folge: Rund 100 Sicherheitsleute wurden auf See zurückgelassen und wussten nicht, wie sie nach Hause kommen. Dies berichtete die britische Zeitung «The Independent» 2014.

Die irische Firma Powdair wollte im Winterhalbjahr von sieben Destinationen aus nach Sion fliegen, um vor allem aus England Skitouristen ins Wallis zu fliegen. 32 000 Gäste sollten so den Weg nach Sion finden, versprach Powdair. Die Vorfreude war gross bei den Skidestinationen, der Stadt Sion und dem Flughafen. So gross, dass Sion und der Flughafen zusammen 175 000 Franken in Powdair investierten, wie der «Tagesanzeiger» schreibt. Doch Anfang Dezember dann die Gewissheit: Aus dem Traum wird nichts. Powdair gab bekannt, dass man nicht starten werde.

Walliser Geld ist weg

Nach dem abgesagten Start von Powdair hatten etliche Kunden auf den Social-Media-Kanälen der Firma ihr Geld zurückgefordert. Dies sei geschehen, sagt Davis. Weniger Glück hatten die Stadt Sion und der Sittener Flughafen. Deren Geld ist weg. Es ist laut Davis vollständig ins Marketing geflossen. Dieses Marketing habe Sion in der ganzen Welt bekannt gemacht. Darum würde nun auch die Swiss von London nach Sion fliegen, so die Argumentation von Davis.

Bei der Swiss will man sich grundsätzlich nicht zu Mitbewerbern äussern. Hoffnung gibt es für Skitouristen aus England. Denn die Swiss sei mit der Auslastung der Verbindung London–Sion im Allgemeinen zufrieden, sagt ein Pressesprecher auf Anfrage. Ob die Swiss im nächsten Winter wieder von London nach Sion fliegt, könne man aber noch nicht bestätigen.