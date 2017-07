Der St. Galler Wirtschaftsprofessor Christian Laesser ahnte es. Irgendwann würde das Jahr kommen, in dem Schweizer auf Reisen im Ausland mehr Geld liegen lassen als Ausländer bei Aufenthalten im Inland. Seit kurzem ist es offiziell: 2016 haben die Fremdenverkehrsausgaben die Einnahmen um 252 Millionen Franken übertroffen. Das erste Mal überhaupt seit 1975. Und die Eidgenossenschaft stellt sich die bange Frage: Bricht der starke Franken dem Tourismusland Schweiz das Genick?

Ausländische Gäste haben vergangenes Jahr knapp eine halbe Million Nächte weniger in Schweizer Betten verbracht als 2011, jenem Jahr, als der Franken erstmals so viel wert war wie ein Euro. Brutal, so beschreiben Tourismusexperten den Rückgang bei den Reisenden aus Deutschland, dem wichtigsten Herkunftsmarkt. Die Zahl ihrer Logiernächte brach innert fünf Jahren um einen Drittel ein. Von 5,2 auf 3,7 Millionen. «Dieser Verlust konnte nicht spurlos an der Branche vorbeigehen», sagt Professor Laesser. «Wer als touristisches Unternehmen in diesem Umfeld überlebt, macht einen überdurchschnittlichen Job.»

Olympia als Impulsgeber?

Während viele Stammtouristen aus Deutschland, Belgien oder den Niederlanden wegblieben, gaben Schweizer 2016 im Ausland mehr Geld aus als jemals zuvor: 16,3 Milliarden Franken. Einkaufstourismus und günstige Reisen rund um den Globus sind die Treiber dieser Entwicklung. Dank des starken Frankens ist das Ausland für Schweizer zum Tiefpreisparadies geworden. Eine unangenehme Situation für Bergkantone wie Graubünden oder das Wallis.